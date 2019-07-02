الفلسطينية ربا هلال تفوز برئاسة اللجنة الدولية لحركة "الفالكون العالمية IFM "

رام الله- وطن: فازت الناشطة الفلسطينية ربا هلال في انتخابات رئاسة اللجنة الدولية لحركة "الفالكون العالمية IFM " لفترة ثلاث سنوات، لتكون أول شخصية تحصل على لقب الأمينة العامة لـ IFM من خارج أوروبا.

وتعتبر منظمة "الفالكون الدولية" مظلة مؤسسات تضم ٥٠ منظمة اشتراكية حول العالم تعنى بقضايا الأطفال والشباب. وحصلت المنظمة على لقب رسول السلام عام ١٩٨٧ من الأمم المتحدة لكتابتها رسالة بدم الفلسطينية عن ما كان يحدث في الانتفاضة الأولى بفلسطين.

وعن ردة فعلها على الفوز، قالت أبنة مدينة بيت ساحور ربا هلال عضو المكتب السياسي لحزب فدا في حوار مع الصحفي صالح حمد:" أشكر كل شخص دعمني وشجعني للترشح والفوز بالمنصب، وأتمنى أن أكون على قدر هذه المسؤولية وإثبات أن الشعب الفلسطيني وخاصة المرأة الفلسطينية قادرة على الوصول وايصال صوتها والنجاح وانجاز الكثير لخدمة الوطن".

وهذا وجرت الانتخابات خلال انعقاد مؤتمر منظمة الفالكون الدولية IFM أمس في جورجيا والذي ضم مشاركة أكثر من خمسين مؤسسة من مختلف دول العالم تختص بقضايا الشباب والأطفال.

وفي ذات السياق، قالت ربا هلال : "سأكون أول أمينة عامة من خارج أوروبا منذ تأسيس منظمة الفالكون الدولية قبل حوالي ١٠٠ عام ، هذا يعطيني دافع قوي ولكن بنفس الوقت مسؤولية وتحدي كبيرين علي أن أعمل بكل جهد وجد أضعاف من سبقوني".

وتمنت ربا هلال أن تستطيع خدمة القضية الفلسطينية من خلال هذا المنصب وأن تعمل كل ما بوسعها لإعلاء صوتها عاليا وتقديم ما بستطاعتها لطرح قضيتنا العادلة في كافة المياديين.

يذكر أن ربا هلال، شابة فلسطينية من بيت ساحور بمحافظة بيت لحم أستلمت قيادة اتحاد شباب الاستقلال ومنصب السكرتير العام له عام ٢٠١٠، وهي ناشطه في العديد من المؤسسات الشبابية والنسوية وطنيا ودوليا،

انتخبت في عام ٢٠١١ كعضو مكتب سياسي في الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "حزب فدا" لتكون أصغر عضو مكتب سياسي في فلسطين.

وهي تعمل في منتدى القدس الثقافي في برلين بألمانيا، وحاصلة على شهادة الماجستير بالدراسات الأوروبية من جامعة هنريش هاينة الألمانية والبكالوريوس بالرياضيات من جامعة بيت لحم. وتسعى دوما إلى إعلاء قضية الشباب الفلسطيني داخل أوساط الوطن والمساهمة في ايصال رسالة القضية الوطنية على المستوى الدولي.