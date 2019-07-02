والد الشهيد محمد عبيد لوطن: الاحتلال تعمد إعدام ابني بدم بارد .. ودفنت جثمانه رغم شروطه "الصعبة"

وطن: "رغم أنف الاحتلال، دفنت محمد في العيسوية، وحضر تشييع جثمانه عشرات الآلاف". هذا ما أكده سمير عبيد والد الشهيد، محمد عبيد، مشدداً على إرادة العائلة برفض الشروط "الصعبة" التي فرضها الاحتلال لدفن وتشييع جثمان نجله الشهيد.

وقال عبيد " شروطهم باطلة، وقلنا ليبقى محمد 20 عاما في الثلاجة لن نقبل بدفنه خارج العيسوية".

وأكد والد الشهيد محمد عبيد في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه ريم العمري أن جنود الاحتلال تعمدوا "تصفية" ابنه محمد، خلال مواجهات وقعت يوم الخميس الماضي في بلدة العيسوية بمدينة القدس.

في ذات السياق، أوضح والد الشهيد " بالرغم من الإجراءات والشروط التي فرضها الاحتلال، إلا أن عشرات الاآاف من المواطنين خرجوا لتشييع جثمان ابني محمد وقدموا من مختلف القرى والبلدات".

وهذا وقد شيعت جماهير غفيرة أمس، في العيسوية جثمان الشهيد عبيد (20)عاما، بعد موافقة الاحتلال تسليم جثمانه عقب احتجازه منذ يوم الخميس، فيما فرض الاحتلال على عائلته شروطا "صعبة" على حد تعبير الوالد، وبدورها رفضت العائلة الموافقة على شروط الدفن والجنازة.

وفي وقت سابق، اشترط الاحتلال لتسليم جثمان الشهيد محمد ، أن يتم دفنه في مقبرة شارع صلاح الدين في ساعات المساء، بحضور ما لا يزيد عن 50 شخصًا، وعدم رفع الأعلام والرايات والهتافات ومنع تواجد الصحفيين، ودفع كفالة قيمتها 25 ألف شيكل لضمان تنفيذ الشروط، وهو ما رفضته العائلة بشكل قاطع.

وأوضح والد الشهيد خلال حديثه بأن العائلة لم تطالب بتشريح جثمان نجلهم محمد بحسب ما تم تداوله.

وأضاف: "صدر قرار من المحكمة الإسرائيلية بأن يدفن محمد في العيسوية وبمقابل دفع مبلغ يقدر 100ألف شيقل، فيما جرى التفاوض على المبلغ وتم الاتفاق على دفع نصف المبلغ نقدي".

وتابع حديثه بألم: "قلت لهم قتلتم ابني وتريدون التفاوض، هي ليست (بكسة بندورة) تتفاوضون على تخفيض سعرها".

وبعد تشيع جثمان الشهيد، أقدمت قوات الاحتلال وأعداد كبيرة على اقتحام خيمة العزاء، فيما تم اعتقال عدد من المواطنين بحسب ما أكد والد الشهيد.

وقال "وجهت لنا تهديدات من قبل الاحتلال بأخذ جثمان محمد، في حال استمرت المواجهات، حيث سيتم ادخال ألفي جندي إلى العيسيوية مما سيزيد سوءاً".

وتابع : " رغم التهديدات، استمرت المواجهات، ودفنت ابني بالعيسوية رغم أنفهم".

وذكر والد الشهيد أن الاحتلال اعتقل نجله محمد حيث كان يبلغ من العمر 15 عاماً، وقضي في السجن قرابة 5 سنوات، وقد خرج من السجن قبل نحو عام. قائلاً " محمد قضى حياته في المعتقل".

وفي نهاية حديثه قال : " لا اريد تعزية اريد تهنئتي ... ابني وسام شرف لنا ولفلسطين".