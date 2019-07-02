الصحة لـوطن: مناشدات التبرع بالدم في بعض المستشفيات الخاصة هدفها الربح وسنصدر تعليماتنا

رام الله- وطن: أكد الناطق باسم وزارة الصحة اسامة النجار لـوطن، أن مناشدات التبرع بالدم في بعض المستشفيات الخاصة هدفها الربح المادي فقط.

وأوضح النجار أن بنوك الدم في محافظات الضفة التابعة للوزارة لديها وحدات دم كافية، وقادرة على تزويد المستشفيات الخاصة بوحدات الدم اللازمة.

وقال النجار إن الوزارة وقعت مع جميع المستشفيات الخاصة باستثناء المستشفى الاستشاري في رام الله والأهلي في الخليل، اتفاقيات لتزويدها بوحدات الدم مقابل دفع مبلغ مالي رمزي، إلا أن المستشفيات التي لم توقع اتفاقيات مع الوزارة "الاستشاري والأهلي"، تطلب من ذوي المريض بإحضار متبرعين وتقوم بسحب الدم منهم وإجراء الفحوصات اللازمة للدم، وذلك يكلف المريض 350 شيقل على الأقل لوحدة الدم الواحدة.

وأضاف أن المستشفيات التي وقعت مع الوزارة اتفاقيات الحصول على وحدات الدم، تحصل على وحدات الدم من المستشفيات الحكومية، وتقوم بدفع مبلغ رمزي وهو 100 شيقل مقابل الوحدة، علماً أن تكلفة السحب والفحوصات التي تجريها الوزارة لوحدة الدم تصل إلى 350 شيقل.

وأكد النجار إلى أن هناك تعليمات من الوزارة سوف توجه للمستشفيات الخاصة، تتضمن:

أولاً: أي تحويلة طبية من المستشفيات الحكومية للمستشفيات الخاصة يجب أن تكون شاملة كافة التكاليف بما فيها نقل الدم.

ثانياً: الزام المستشفيات التي ليس بها بنوك دم على الحصول على خدمات نقل وحدات الدم من وزارة الصحة، مقابل دفع التكاليف.

ثالثاً: من لا يريد الالتزام يجب عليه أن يلتزم بتسعيرة الوزارة في ذلك وهي 225 شيقلا.