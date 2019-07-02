ضمن حملته "كل أسبوع فرحة"..."القاهرة عمان" يعلن عن الفائز الحادي عشر بالجائزة النقدية

وطن: فاز المواطن شوقي حكمت محمد أبو مويس، المدخر لدى بنك القاهرة عمان -فرع جنين، بجائزة الأسبوع الحادي عشر ضمن حملة البنك الجديدة على حسابات التوفير "كل أسبوع فرحة"، وقيمتها 30,000 دولار.

وأبدى أبو مويس، وهو صاحب محل مفروشات في مسقط رأسه قرية المغير شرق جنين، سعادة بالغة بعد ابلاغه بخبر الفوز بالجائزة، وقال: لقد أسعدني هذا الخبر غير المتوقع، وعندما يتعامل المرء مع بنك متميز مثل بنك القاهرة عمان، فلا يجب أن يستغرب مثل هكذا حدث.

وأضاف: إنني أتعامل مع البنك منذ أربعة أعوام، ولا شك فإن خدماته رائعة، وبين أنه يفكر في توظيف قيمة الجائزة لتنفيذ أعمال تطويرية لخدمة أهالي المغير، مبينا أنه يعنى بتحسين واقع القرية، وحث المواطنين على فتح حسابات توفير لدى البنك، للتمتع بالمزايا الكثيرة والاستثنائية التي يتيحها لعملائه.

كما أعلن البنك عن الفائز بجائزة القسيمة الشرائية بقيمة 2500 دولار من "سبيتاني"، وكانت من نصيب المدخرة نسرين خليل عبدالحافظ معالي، المودعة لدى فرع الكلية الاهلية في رام الله.

وتعتبر حملة "كل أسبوع فرحة" واحدة من أكبر حملات الجوائز الخاصة بحسابات التوفير على مستوى القطاع المصرفي في فلسطين، وتشتمل على جوائز نقدية بقيمة 30,000 دولار، اضافة إلى قسائم شرائية أيضا بقيمة 2500 دولار من شركة أكرم سبيتاني وأولاده كل أسبوع، علاوة على سحب على سيارتي (BMW) سيتم الأول خلال تموز، بينما سيجري الثاني خلال كانون الثاني 2020.

يذكر أن الحملة المقرر أن تتواصل حتى نهاية العام الحالي، تمنح العديد من المزايا لعملاء بنك القاهرة عمان، وتجسد مدى التزام البنك بمكافأة عملائه بأفضل صورة ممكنة، بما ينسجم مع تطلعاتهم ورغباتهم.