التفكجي لوطن: المحكمة الإسرائيلية ستحكم "بحسن نوايا" المستوطنين لشرعنة بناء وحدات استيطانية على أرض تعود ملكيتها للفلسطينيين

رام الله- وطن: أكد مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات في القدس، خليل التفكجي، بأن محكمة الاحتلال لا تطبق القانون سوى على الإسرائيليين فقط، حيث تُجند القضاء لخدمة الاستيطان وشرعنته، وعليه فإن تنفيذ الالية الإسرائيلية "الخطيرة" والتي تشرعن الاستيلاء على الأراضي" الخاصة" للفلسطينيين، ستصب بمصلحة المستوطنات، وستحكم المحكمة بإقامة بؤرة استيطانية بفرض "حسن النية" المستوطنين، وعملاً بآلية "تنظيم السوق".

حيث وافقت محكمة القدس المركزية التابعة للاحتلال، مؤخراً على شرعنة وحدات استيطانية بنيت من دون تراخيص، وعن طريق آلية "تنظيم السوق" التي تتيح الاستيلاء على الأرض في الضفة الغربية، ويمكن بموجبها ترتيب البناء غير القانوني للمستوطنات بأثر رجعي، إذا تم تخصيص البناء الاستيطاني بعد اعتباره أرضاً للدولة بشكل خاطىء!

مما سينجم عنه في حال طبقت، إلى منح تراخيص لبناء 2000 وحدة استطانية بُنيت دون تراخيص على أرض تعود ملكيتها للفلسطينيين، وتشهد نزاعاً قانونياً.

فيما تسعى النيابة العامة الإسرائيلية إلى تطبيق تلك الآلية وعلى العديد من الوحدات الاستيطانية "غير القانونية"، حيث سيتم تطبيقها لشرعنة ومنح التراخيص لـ 40 وحدة سكنية استيطانية.

وقال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات في القدس في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي تقدمه الإعلامية ريم العمري ويبث على موجة وطن الإذاعية: "إن نفذ القرار، فإن المحكمة الإسرائيلية ستحكم بالأمر بناء على حسن النية ولصالح المستوطنين، لا سيما وأن الكثير من الأراضي في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية انتزعت ملكيتها من أصحابها رغم أن لديهم ما يثبت ملكية الأرض".

وأضاف: "القانون، والدولة والتشريعات، والقضاء في إسرائيل جميعها تخدم الاستيطان، وهم يأخذون ما يحقق مصلحتهم من القانون فقط، وهي دولة لا تطبق القانون إلا على الإسرائيليين، ولا ينفذ في النزاعات مع الفلسطينيين".

فيما أوضح التفكجي بأن دولة الاحتلال لا تحتاج للقانون، فهي تعمد إلى إصدار قوانين جديدة بين الحين والآخر ومنها قوانين "القومية، القدس مركز الحياة" والآن يتم شرعنة بعض البؤر الاستيطانية، فيما يعتبر القانون الدولي بأن الاستيطان "غير شرعي".

وعن خطورة قرار شرعنة المستوطنات"غير القانونية" قال التفكجي: "لم يبقَ لنا شيء، 60% من مساحة الضفة المصنفة بـ(ج) تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، ورغم ذلك بعض المناطق كجنين سرقت أراضيها ولم تعاد لأصحابها رغم الملكية الخاصة".

وأضاف: "الاحتلال في قضية شرعنة البؤر الاستطانية ليس لديه شيء محرم، خاصة وأنه يسعى لضم مناطق من الضفة بموافقة أمريكية، وهم أرادو أن يقولوا للجميع: نحن وراءكم وتاريخنا هنا قبل أي تاريخ آخر"!

وعن المخططات الإسرائيلية للضم والتوسع، أوضح التفكجي بأن ما نسبتة 60% من الأراضي الفلسطينية تخضع لسيطرة الاحتلال، وقد بنيت عليها البؤر والوحدات الاستيطانية غير أن منطقة أغوار الأردن أيضا قد استولت "إسرائيل" على غالبيتها وهي تحمل صفة "الملكة الخاصة"، حيث يملك أصحابها ما يثبت ملكيتهم، وقد منعوا من دخولها لجعلها مناطق عسكرية ومحميات.

وعن الاستيلاء و التوسع الاستيطاني منذ عام 1967، أوضح التفكجي بأن الاحتلال قد أعلن في ذاك العام بأن ما نسبته 40% من مساحة الضفة الغربية هي "أراضي دولة"، وكانت تخضع آنذاك للحكومة الأردنية، وتحت مسميات هي "خزينة المملكة الأردنية الهاشمية، الأراضي المعطلة، الميرية، وأراض لا يوجد عليها تسويات".

وفي ذات السياق، قال التفكجي: "توسعت المستوطنات منذ تلك اللحظة حتى يومنا هذا، ولكن تبين للاحتلال فيما بعد بأن جزءاً من تلك الأراضي التي أقيمت عليها الوحدات الاستطانية هي أملاك خاصة، غير أن مالكي تلك الأراضي قد توجهوا للمحاكم وقد ربحوا قضاياهم وأزيحت مستوطنات من أمامهم".

وبحسب التفكجي، فإن اللجوء للمحكام لم يعد مفيداً بعد صدور قانون "حسن النية" الأخير، لأن القانون يشرّع قيام المستوطنين بالاستيلاء على الأراضي الخاصة بالفلسطينيين.

وتابع: "الاحتلال اكتشف الأمر، ووجد بأن أكثر من 2000 وحدة سكنية أقيمت على أراض بملكية خاصة، وبالتالي إذا أخذ قراراً بإزالة الوحدات وستعاد الاراضي لصحابها الفلسطينيين".

وأشار التفكجي بأن قرار شرعنة المستوطنات والاستيلاء على أرض بملكية خاصة، يحتاج لمواجهته استراتيجية بقرار سياسي تتخذه التنظيمات السياسية والدينية والمقاومة الشعبية ومحكمة الجنايات الدولية ومنظمات المجتمعي المدني، وحركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

وقال التفكجي في نهاية حديثه:"ما نحتاجه هو قلب الطاولة على رأس إسرائيل وبقرار من أعلى مستوى".