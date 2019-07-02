الاحتلال يفرج عن 10 مقدسيين بشرط الحبس المنزلي والإبعاد عن العيسوية

وطن: أفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة للقاصرين محمد محمود، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات الاحتلال قررت الافراج عن عشرة مواطنين من سكان حي جبل الزيتون/ الطور في القدس المحتلة، كانت اعتقلتهم مساء أمس خلال خروجهم من بلدة العيسوية، بشروط، منها: الحبس المنزلي لمدة 5 أيام، والإبعاد عن بلدة العيسوية لمدة عشرة أيام، وكفالة طرف ثالث بقيمة خمسة آلاف شيقل لكل واحد منهم، وكفالة نقدية بقيمة 500 شيقل.

وشمل القرار: خليل أبو الهوى، وأمير أبو الهوى، وحمزة خويص، وأسامة الهدرة، ومحمد أبو غنام، ومحمود عشاير، ومجدي الهدرة، ومحمود أبو الهوى، ومصطفى أبو غنام، ومحمد أبو غنام.

في السياق ذاته، وحسب مركز معلومات وادي حلوة، مدّد الاحتلال اعتقال المقدسيين: محمد فروخ، وأمير فروخ، وأحمد أبو خلف، ومحمد منصور العباسي، ومحمد أبو تايه حتى السادس عشر من الشهر الجاري.

وكانت سلطات الاحتلال أفرجت اليوم الثلاثاء من سجن النقب الصحراوي ين عن الأسير المقدسي نصر خضر أبو خضير "23 عاما" من حي شعفاط وسط القدس المحتلة بعد قضائه 44 شهرا في سجون الاحتلال.