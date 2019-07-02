جامعة القدس تفتح باب القبول لبرنامج الماجستير في الترجمة التحريرية والشفوية

وطن: تعلن دائرة اللغة الانجليزية في جامعة القدس عن فتح باب القبول لبرنامج الدراسات العليا في الترجمة التحريرية والشفوية للفصل الأول من العام الأكاديمي 2019/2020.

ويعد برنامج الماجستير في الترجمة التحريرية والشفوية في جامعة القدس، والذي تأسس في العام 2006، الأول من نوعه على مستوى الوطن في مجال الترجمة التحريرية والشفوية حيث يهدف بالاساس الى تزويد الطلبة بالمعرفة النظرية والخبرة العملية في الترجمة التحريرية والشفوية على يد أساتذة من ذوي الاختصاص والخبرة الدولية في مجال الترجمة وأبحاثها.

وينفرد البرنامج بكونه الوحيد على مستوى الوطن الذي يتضمن مساقات في تكنولوجيا الترجمة مثل الترجمة السمعية والمرئية من ترجمة للمواقع الالكترونية والافلام والدبلجة والتترات وتأثير تكنولوجيا الأفلام على أساليب الترجمة وادارة المصطلحات وبرمجيات الترجمة. هذا بالاضافة الى تحضير الطلبة بمستوى أكاديمي يتيح لهم إمكانية متابعة دراستهم على مستوى الدكتوراه في الجامعات العالمية.

ويستهدف البرنامج نخبة منتقاة من خريجي درجة البكالوريوس في التخصصات الأدبية والعلمية المختلفة الذين يعملون في مجال الترجمة أو الراغبين في دخول هذا المجال والحصول على المهارات اللازمة لاثراء أدائهم.

شروط الالتحاق:

أن يكون مقدم/ة الطلب حاصل/ة على درجة البكالوريوس وبمعدل تراكمي لا يقل عن 70%.

توفُّر قدرات ومهارات في استخدام الحاسوب.

النجاح في امتحان في الترجمة التحريرية والشفوية.

اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

باستطاعة المعنيين ممن تنطبق عليهم الشروط الحصول على بطاقة طلب الالتحاق مقابل رسم وقدره 250 شيكل غير مستردة، وذلك من خلال:

- البنك العربي من أحد الفروع الآتية:

محافظة رام الله والبيرة: فرع البلد أوالارسال أو المنارة أو بيتونيا أو البيرة أو الماصيون

محافظة الخليل: فرع الخليل أو عين سارة أو دورا.

محافظة بيت لحم: فرع بيت جالا أو بيت لحم أو الخضر.

فرع العيزرية أو نابلس أو أريحا أوجنين أو طولكرم.

- بنك فلسطين من أحد الفروع الآتية: فرع الماصيون أو البيرة أو الخليل أو بيت لحم أو أبوديس.

- الدائرة المالية جامعة القدس/ حرم أبوديس

- مكتب القبول والتسجيل في حرم كلية هند الحسيني/الشيخ جراح- القدس

يتم تقديم الطلبات الكترونياً من خلال موقع القبول

http://www.alquds.edu/ar/study-with-us-ar/admission-ar.html