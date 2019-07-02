الاحتلال يفتش عدة منازل في تل الرميدة بالخليل

وطن: فتشت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، عدة منازل في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل في تل الرميدة قرب البؤرة الاستيطانية المسمى "رمات يشاي" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم وسط مدينة الخليل، تعود لعائلات غانم، وأبو رميلة، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وأثار حالة من الرعب في صفوف النساء والأطفال.

كما عرقلت قوات الاحتلال اعمار منزل تعود ملكيته للمواطن مروان سدر في الحي.