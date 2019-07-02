طلبة "بيرزيت" تاريخياً كانوا رأس حربة الشارع الفلسطيني.. ومجلس الطلبة تصدى لـ"كامب ديفيد"

وطن- ريم أبو لبن: جامعة بيرزيت إحدى معاقل الثورة والنضال الفلسطيني، خاصة وأن مجالسها الطلابية قد ضمت قيادين بارزين من مختلف الأطياف والأحزاب السياسية، فقد تغلغل "اليسار" في أوائل السبعينات وحتى عام 1981 ليحتل رئاسة المجلس وضم وقتها (الجبهة الديموقراطية، والشعبية، وحزب الشعب)، فيما علا صوت "فتح" في مطلع الثمانينات لتحتل رئاسة المجلس وصولا الى اتفاقية "أوسلو" وما بعدها، عندما أخذت حركة"حماس" دورها متأخراً في الدخول للمجلس الطلابي.

وقد حظيت جامعة بيرزيت المحاذية لمدينة رام الله باهتمام كبير من قبل الفصائل الفلسطينية، تحديداً "فتح" و"حماس"، اللتان تتنافسان ديمقراطياً للسيطرة على مجلس طلبتها.

وقد خرّجت الجامعة عدداً لا يُحصى من القادة والمناضلين والمثقفين: يحيى عياش، المهندس الأول لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فتحي الشقاقي مؤسس حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والأسير القيادي مروان البرغوثي، ومحمد شريتيح، وغيرهم مِن مَن خطّوا طريقا للنضال وقاوموا سياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ومن جهة أخرى، لم تهدأ وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية والإغلاقات المتكررة بحق الجامعة وطلبتها منذ عام 1973 حت يومنا هذا، حيث تعرضت جامعة بيرزيت لعدة إغلاقات كان آخر ما سُجل عام 1988، عندما أُغلقت الجامعة لمدة 1571 يوما.

واستمراراً لاعتداءات الاحتلال بحق طلبة الجامعة، أعتقل الاحتلال اليوم الثلاثاء 7 من طلبتها: معاذ عابد، وأمير عدنان، وعز الدين حسونة، وبلال حامد، وسكرتير لجنة العلاقات العامة في مجلس الطلبة براء عاصي، وسكرتير اللجنة المالية في مجلس الطلبة محمد نخلة، ورئيس مجلس الطلبة السابق اسامة الفاخوري.

كما صادر جنود الاحتلال كافة مقتنياتهم من هواتف وحواسيب شخصية. فيما أعلنت الجامعة بدورها وعلى خلفية أحداث العيساوية بالقدس المحتلة عن تعليق الدوام اليوم لمدة ساعتين.

وفي ذات السياق، أكد أستاذ الدراسات الثقافية في جامعة بيرزيت، الدكتور غسان الخطيب، أن الاحتلال وعلى الدوام يستهدف طلبة جامعة بيرزيت، لكونهم يتسمون بـ"النشاط السياسي"، ويحملون قضايا وطنية بارزة ومهمة.

"طلبة الجامعة دائماً في الصفوف الأولى"

ويذكر أن المحاضر الخطيب كان عضوا في مجلس طلبة الجامعة عام 1979 حيث جرى انتخابه على مدار 4 سنوات متتالية.

قال معلقاً على اعتقال 7 طلاب من جامعة بيرزيت: "دائما الطلبة مستهدفون، بسبب وجودهم في الصفوف الأولى لمواجهة الاحتلال".

ويستذكر الخطيب التحركات التي كان ينتهجها المجلس في منتصف السعبنيات كرد فعل الاعتداءات والاعتقالات الإسرائيلية، قائلاً: "في ذاك الوقت كان الطلبة على احتكاك مباشر مع الاحتلال، حيث كانت تُنصب الدبابات على أبواب الجامعة، فيما كانت المظاهرات الطلابية تعم شوارع المدن".

وأضاف: "طلبة الجامعة وأساتذتها كانت تربطهم علاقات واسعة مع دول وصحف ومؤسسات أجنبية، واستفادو آنذاك من الحركات التضامنية التي تخدم المصلحة الوطنية".

فيما أوضح الخطيب بأنّ طلبة الجامعة كانوا يشاركون على الدوام، وضمن فعاليات مشتركة تُنفذ على مستوى الوطن، احتجاجاً على هدم المنازل، ومصادرة الأراضي.

وأضاف: "ما زالت الجامعة تقدم بدورها الوطني وتحيي المناسبات الوطنية، وأبناؤها يتعرضون للاعتقال، ولكن ليس كما السابق، حيث لم يعد هناك احتكاك مباشر مع الاحتلال".

" الاحتلال يستهدف الفئة المثقفة.. ونحن رأس حربة للشارع الفلسطيني"

وفي ذات السياق، أكد الاسير المحرر محمد القيق، والذي كان يترأس مجلس طلبة جامعة بيرزيت عن الكتلة الاسلامية في دورة عام 2006-2007 أنّ "الاحتلال يستهدف الفئة المثقفة، ونحن كطلبة، رأسُ حربة الشارع الفلسطيني، خاصة وأنّ بيرزيت قد ضمت التعددية الفكرية والدينية وحفظت حرية التعبير".

وأكد القيق أن الاحتلال وباستهدافه المتكرر لطلبة جامعة بيرزيت، يهدف إلى إقصاء وتدمير الفئة المثقفة والمتعلمة، باعتبار بيرزيت هي واجهة فلسطينية للمجتمع الدولي، وخطابها "وطني شامل"، وتتصدر دائماً مواجهة الظروف السلبية الراهنة، وعلى رأسها "التطبيع" مع الاحتلال.

وقال القيق في حديث لوطن: "إسرائيل تهاب الفئة المثقفة، وفي كل عام تشن حملة اعتقالات في صفوق طلبة بيرزيت".

قد تختلف ظروف الاعتقال عبر مرور السنين، ومنذ تأسيس أول مجلس طلابي في الجامعة، ولكن المعتدي دائماً واحد، الاحتلال، فإن عدنا بالسنوات قليلاً الى الوراء، إلى العام 1984، يستذكر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة، عماد غياظة، حادثة اعتقال وفرض إقامات جبرية على كافة أعضاء مجلس الطلبة من الذكور، عندما كانت تتولى إحدى الطالبات إدارة المجلس في ذاك الوقت.

وقال غياظة في حديث لوطن: "أعضاء مجالس الطلبة في الجامعات والمعاهد كانوا من أوائل من يتعرض للاعتقال الإداري من قبل الاحتلال وفي فترة الانتفاضة وما قبلها، وقد سبقنا شيوعيون وزعماء نقابات".

وبحسب ما أفاد غياظة فإن جامعة بيرزيت وعلى مدار سنوات، شهدت مراحل وأحداث نضالية، إحداها التصدي لاتفاقية "كامب ديفيد" التي رسمت خارطة طريق لإقامة حكم ذاتي كامل، وبتوقيع من الرئيس المصري الراحل أنور السادات، ورئيس حكومة الاحتلال حينها مناحيم بيغن، برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر.

وأضاف غياظة: "في عام 1979، جامعة بيرزيت كانت المحرك للتصدي لكامب ديفيد، وقد عُقد اجتماع وطني في مبنى الجامعة القديم وحضره رؤساء البلديات (رام الله، البيرة، الخليل، نابلس)، وعقدت المؤتمرات الوطنية في جميع الجامعات الفلسطينية، وعلى ضوئها تم إبعاء رؤساء البلديات أو محاولة الاحتلال اغتيالهم".

"المجالس تراجعت بعد مجيء السلطة"

وفي ذات السياق، كان لعماد غياطة، رأياً مخالفاً حول دور المجالس بين الأمس واليوم، حيث أكد أن مجالس الطلبة في جامعة بيرزيت وقبل مجيء السلطة الفلسطينية كان صوتها "منخفضاً" ولكنها كانت تحمل "الفكرة"، إذ كانت تمثل القيادات الميدانية والقوى السياسية في الأراض المحتلة، بينما اليوم مجالس الطلبة يعلو صوتها ولكن "الفكرة" غائبة عنها.

وأضاف غياظة في حديثه لوطن: "مجالس الطلبة اليوم أصبحت أدوات للأحزاب التي تنتمي إليها، وهذا يضعف المجلس ودوره النقابي".

وأوضح بأن نقطة التحول الرئيسية لدور مجالس الطلبة والاتحادات والكتل الطلابية هو "إنشاء وتأسيس السلطة الفلسطينية"، حيث ظهر تراجع في دور الحركات الطلابية وفعالياتها، وقد أصبحت "مهمشة" بحسب تعبيره.

وأضاف قائلاً: "اليوم لا يوجد مجلس طلابي يرفع شعار "القضايا المطلبية والنقابية" بقدر ما يرفع من شعارات للحزب السياسي التابع له، حتى لو تعارضت تلك الشعارات مع مصالح الطلبة داخل الجامعة".

فيما أكدّ غياظة بأن الحركة الطلابية لم تعد تعمل من أجل "ذاتها" وتحقيق القضايا كما في السابق (قبل أوسلو) حيث أصبحت اليوم تتبع الفصائل والأحزاب.

وبالعودة إلى أواخر السبعينات، عندما كان بسام الصالحي يترأس مجلس طلبة الجامعة، وصف الصالحي تلك المرحلة قائلاً: "رئيس المجلس في ذلك الوقت كان يوازي رئيس فصيل فلسطيني".

وفي ذات السياق، أضاف غسان الخطيب قائلاً: "المجلس قديما كان لديه توازن بين المهمات الكفاحية والنقابية، حيث كان الاهتمام يدور حول القضايا النقابية والوضع التعليمي والمصالح الأكاديمية، ولكن اليوم حدث خلل في التوازن وعلى حساب المطالب والمهام الطلابية، وقد تغلب اللون والطابع الحزبي".

-"العمل النقابي جزء مكمل للعمل السياسي، ولولا الأحزاب لما رأينا القيادي أحمد عياش أو مروان البرغوثي وغيرهم...". ذلك ما أكده محمد القيق، مشيراً إلى أن المجالس الطلابية وعبر مر السنين وحتى يومنا هذا تعمل تحت اطار نقابي وسياسي مقاوم.