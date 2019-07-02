إعلام عبري: الاحتلال يدرس التخلي عن (200) مليون شيكل شهريًا للسطة

وطن: كشف موقع "كان" العبري، أنّ الاحتلال يدرس التخلي عن 200 مليون شيكل شهريًا للسلطة الفلسطينية.

وقال مراسل الموقع غال بيرغر، إنّ "إسرائيل" تدرس التخلي عن 200 مليون شيكل شهريًا للسلطة الفلسطينية، عبر الاستغناء عن ضريبة الوقود (ضريبة بلو)، من أجل إبطاء تفاقم الأزمة المالية للسلطة، بسبب استمرار الاحتلال بخصم أموال المقاصة.

وأشار بيرغر أن السلطة الفلسطينية ستكتفي بدفع ثمن المحروقات المستوردة من الجانب الإسرائيلي، بدون أي نوع من الضرائب، لتصل حصيلة ضريبة المحروقات المستوردة لحوالي 200 مليون شيكل.

وبحسب المراسل، حاز المقترح على موافقة الجانب الفلسطيني، وينتظر موافقة المستويات السياسية والأمنية للاحتلال.

وفي السياق ذاته، نشر موقع حدشوت 24 العبري، نقلاً عن مصدر فلسطيني، أنّ هناك اتفاقاً من حيث المبدأ بين الجانبين على هذا الأمر، لكن لا تزال الموافقة النهائية مطلوبة من "إسرائيل"، لهذه الخطوة ننتظر إجابة في الأسابيع المقبلة.

وأوضح أنّ هذا الاقتراح تمت مناقشته في اجتماع لوزيري مالية الاحتلال موشيه كحلون ونظيره الفلسطيني شكري بشارة في القدس، الأربعاء الماضي، وإذا تمت الموافقة عليه، سيتم تقليص معدل نمو عجز الموازنة في السلطة، الناتج عن أزمة الضريبة بمقدار الثلث، وسينخفض العجز من 600 إلى 400 مليون شيكل في الشهر.

وبحسب "حدشوت 24"، فإن المصدر الفلسطيني أكد على أنّ هذا المخرج يمثل متنفس هواء للسلطة الفلسطينية في أزمتها خلال الأشهر المقبلة، وليس حلاً للأزمة الضريبية، بل هو تعويض جزئي فقط عن فجوة الميزانية التي نشأت عنها.

بالإضافة إلى ذلك سيظل هناك 400 مليون شيكل، كان يجب أن تحول إلى السلطة ستبقى محتجزة.