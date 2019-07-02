فيديو .. تظاهرات غاضبة للاثيوبيين واشتباكات عنيفة مع شرطة الاحتلال

وطن: استؤنفت عصر اليوم، الثلاثاء، احتجاجات المستوطنين من أصول أثيوبية ومتضامنين معهم لليوم الثالث على التوالي، وأغلق المحتجون شوارع ومفترقات طرق مركزية، ومع ساعات المساء اتسعت حدة المظاهرات.

وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب مقتل شاب مناصول اثيوبية يدعى سلومون تاكا (18 عاما) بنيران أطلقها عليه ضابط شرطة في مدينة حيفا، أول من أمس الأحد.

وأغلقت شرطة الاحتلال شارعا مركزيا في تل أبيب بعد احتشاد عدد كبير نسبيا من المحتجين، كما أغلقت مفترق رئيس جنوب حيفا، للقادمين من جميع الاتجاهات، كما أغلِق الشارع المركزي في خليج حيفا في كلا الاتجاهين.

وأضرم المحتجون النار في الإطارات المطاطية عند مفارق عدة طرق. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 16 متظاهرا عند مفترق "كريات آتا " في خليج حيفا.

وقال شاب من أصول أثيوبية لموقع "واللا" الإلكتروني، وشارك في تظاهرة احتجاجا على تعامل الشرطة مع أبناء طائفته، إن "العنف ضد أبناء طائفتنا يتصاعد. وشعب إسرائيل يخطط لإجازات ونحن لجنازات. أفراد الشرطة يقتلوننا، ويطلقون الرصاص على الرأس ولكن العنصرية موجودة في كل مكان. لماذا يجب أن يموت ولد في الثامنة عشر؟ بالنسبة لكم هذه بلاد السمن والعسل، لكن بالنسبة لنا هذه بلاد الموت. وإذا اضطررنا أن نقدم ضحايا فسنقدمها. نحن الجيل الجديد، ونحن سنقود الأمور، ولن يطلقوا النار علينا بعد الآن. ويجب أن يتوقفوا عن خداعنا، هذا ليس قتلا غير متعمد وإنما قتل متعمد"، في إشارة إلى إعلان قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة أن الشرطي الذي أطلق النار على تاكا مشتبه بالقتل غير المتعمد.