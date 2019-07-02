الاحتلال يخطر بهدم منزل ومتنزه قيد الإنشاء شمال نابلس

رام الله- وطن: أخطرت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل ومتنزه قيد الإنشاء في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة، شمال نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال سلمت إخطارا بهدم منزل عقب الانتهاء من تشييده، يعود للمواطن غانم أحمد حسني، فيما أخطرت بهدم متنزه قيد الإنشاء على الطريق الواصل بين جنين ونابلس، يعود للمواطن أحمد حسني إبراهيم.

وذكر دغلس أن المستوطنين استولوا على معدات وعاثوا خرابا في المتنزه قبل شهور.