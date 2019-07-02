المحامي مهند كراجة لوطن: الاء بشير اخبرتني انها ذاهبة باتجاه الموت الذي بات اقرب اليها من الافراج عنها

رام الله – وطن: قال المحامي مهند كراجة ان المعتقلة الاء بشير تعاني من تدهور كبير في حالتها الصحية، مع استمرارها بالاضراب عن الطعام منذ يوم الخميس الماضي.

وقال المحامي كراجة لوطن ان المعتقلة الاء بشير قضت ليلتها في الامس في مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية ، بسبب مضاعفات الأضراب عن الطعام، مشيرا الى انه تمكن من زيارتها اليوم في السجن، وكانت بوضع صحي صعب وسيئ للغاية.

وحذر كراجه من ان استمرار الاضراب قد يتسبب بخسارة الفتاة، في ظل تحذيرات الطبيب لها من ان الجفاف الذي لديها ممكن ان يتسبب لها بخسارة الكلى، خاصة ان جسدها النحيف لايتحمل كل تبعات الاضراب عن الطعام.

واكد كراجة ان الفتاة معتقلة في نظارة شرطة مدينة قلقيلية على ذمة الامن الوقائي وتتعرض لضغوطات من اجل ثنيها عن الاستمرار باضرابها عن الطعام، لافتا الى انه نتيجة تدخل الاطباء وافقت الاء بالامس فقط على شرب الماء مع الملح .

ولفت كراجة الى ان الاء اخبرته انه في ظل عدم التجاوب معها وعدم وجود وعود حقيقية، فأنها ذاهبة باتجاه الموت الذي بات اقرب اليها من الافراج.

واكد كراجة انها الاء موقوفة على قضيتين وعلى ذات التهم وذات الوقائع التي حوكمت عليها ، مؤكدا ان ذلك يعد مخالفة صريحة لانها تحاكم على ذات الفعل مرتين.

وكانت محكمة صلح قلقيلية اصدرت في 11 حزيران/يونيو قرارا بالافراج عن المعتقلة الاء بشير بكفالة عدلية قيمتها الفي دينار اردني وكفالة نقدية 200 دينار اردني، بعد اطلاعها على الملف التحقيقي الخاص بآلاء حيث لم تجد أي اجراءات جدية تستدعي الابقاء عليها موقوفة، وعليه سيتم اخلاء سبيلها بالكفالة، ليعود جهاز الأمن الوقائي في قلقيلية في 13 حزيران لاعتقال بشير.