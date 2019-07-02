فيديو| إصابة المتحدثة باسم البيت الأبيض "بكدمات" في شجار مع مسؤولين كوريين شماليين

وطن: قالت وسائل إعلام أمريكية إن المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض، سيتفاني غريشام، تعرضت لإصابة بكدمات عنيفة، إثر اندلاع شجار مع مسؤولين كوريين شماليين.

ونشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا حول ما وصفته بـ "المشهد الفوضوي" خارج قاعة الاجتماعات التي جمعت بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين، يوم الأحد 30 يونيو 2019.

وذكرت "سي ان ان" نقلا عن مصدر كان في موقع الحادث، أن غريشام تورطت في الشجار مع مسؤولين كوريين شماليين، في الوقت الذي منع رجال الأمن الكوريين الصحفيين الأمريكيين من الدخول إلى القاعة الخاصة بالقمة، والتي أسفرت عن إصابتها بكدمات عنيفة.

ونشرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية تقريرا حول ملابسات ذلك الشجار، جاء فيه: "بدأ الشجار، عندما منع رجال الأمن السريين التابعين لكوريا الشمالية الصحفيين الأمريكيين من الدخول إلى قاعة الاجتماعات".

وأكدت المجلة أنها اطلعت على مشهد سجل الواقعة بالكامل، وظهرت فيه غريشام وهي تقول لرجال الأمن السريين "اذهبوا، اذهبوا من هنا"، ثم دفعت مسؤول كوري شمالي جانبا في محاولة لفتح الطريق للصحفيين الأمريكيين، ثم صرخ فجأة: "توقف… توقف يا هذا"، ثم ظهر في الخلفية آخرون يهتفون "الأمريكية سقطت".

وفيما لم يصدر بيان رسمي من البيت الأبيض أو من غريشام تعقيبا عن تلك الحادثة، أشارت شبكة "سي إن إن" إلى أن غريشام لم تظهر بعدها في الصور الرسمية التي غادر فيها ترامب المنطقة العازلة بين الكوريتين.

(مونت كارلو) الدولية