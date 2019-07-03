الضفة: اعتقال 15 مواطناً

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال ليلة الأربعاء15 مواطناً في حملة مداهمات استهدفت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وبحسب الإعلام العبري، فإن المعتقلين يشتبه بقيامهم بأنشطة معادية لجيش الاحتلال.

وأفادت أنه تم تحويلهم للتحقيق.

وعرف من بين المعتقلين، الأسير المحرر أحمد عدنان الكنش، بعد مداهمة وتفتيش منزله في قرية جفنا شمال رام الله.

وتم اقتحام حيي بطن الهوى والطيرة بمدينة رام الله، وتفتيش عدداً من منازل المواطنين، فيما اقتحم جنود الاحتلال بلدة قباطية جنوب غرب جنين.

وفي الخليل اقتحمت قوة للاحتلال منزل الدكتور خالد منسي وسط يطا جنوبًا وقرية الريحية. كما صادرت قوات الاحتلال منها كاميرات مراقبة من مول تجاري وسط مدينة يطا جنوب الخليل