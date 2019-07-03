مقتل 30 شخصا بغارة جوية على مركز لإيواء المهاجرين في ليبيا

وطن: قتل أكثر من 30 مهاجرا وأصيب أكثر من 70 في غارة أصابت فجر اليوم، مركزا لاحتجازهم في تاجوراء، الضاحية الشرقية لطرابلس، وتبادلت حكومة الوفاق مع "الجيش الليبي" الاتهامات بتنفيذ الغارة.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بيانا دان فيه ما وقع، واصفا إياه بـ"الجريمة البشعة"، وطالب البعثة الأممية لدى ليبيا بإدانة "العمل البربري الهمجي"، وإرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة الموقع.

من جانبه نفى "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده حفتر أنه استهدف مركزا لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس، مؤكدا أن قوات حكومة الوفاق قصفت المركز بعد أن نفذ "الجيش الوطني" ضربة جوية دقيقة أصابت مخازن للذخيرة.

من جهتها أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" عن "قلقها العميق" إزاء المعلومات الواردة عن استهداف مركز تاجوراء لاحتجاز المهاجرين بغارات جوية و"مقتل لاجئين ومهاجرين".