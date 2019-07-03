عشرات الآليات و3500 مستوطن اقتحموا نابلس

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء مدينة نابلس، لتأمين دخول المستوطنين الى منطقة قبر يوسف.

ووفق شهود عيان، فقد تواجد جيش الاحتلال معززا بعشرات الآليات العسكرية بشارع المسلخ ومحيط مقام يوسف، وقام الاحتلال بإطلاق الأعيرة المطاطية والغاز المسيل وقنابل الصوت نحو المواطنين، وقام المواطنون بمواجهتهم بالحجارة والزجاجات الفارغة.

وقالت مصادر للاحتلال إن ما يقارب من 3500 مستوطن وصلوا قبر يوسف تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال، في اقتحام هو الأكبر من نوعه للمدينة هذا العام.