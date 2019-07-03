الاحتلال يهدم متنزهاً وآباراً ويقتلع اشجاراً شرق يطا

الخليل- وطن: هدمت قوات الاحتلال، متنزها وآبار مياه، واقتلعت أشجاراً من محمية طبيعة في قريتي خشم الدرج وأم الخير شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.

وأكد رئيس مجلس قروي قرية خشم الدرج ابراهيم عيد الهذالين، أن قوات الاحتلال داهمت المنطقة وهدمت متنزهاً للأطفال، وآبار مياه، واقتلعت اشجاراً حرجية من المحمية، بحجة أنها منطقة "تدريبات عسكرية".

يذكر أن منطقة شرق يطا ومسافرها تعاني من هجمة شرسة على أراضي وممتلكات المواطنين من قبل الاحتلال والمستوطنين لغرض التوسع الاستيطاني وترحيل المواطنين عن أراضيهم.

(وفا)