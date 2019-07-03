وزير الزراعة في حكومة الاحتلال يقود اقتحاماً جديداً للمسجد الأقصى

القدس- وطن: قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال المتطرف أوري اريئيل، اليوم الأربعاء، اقتحاما استفزازيا جديدا للمسجد الأقصى المبارك، على رأس مجموعة من المستوطنين، بحراسة مشددة ومعززة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.

وتواصل مجموعات من المستوطنين – منذ ساعات الصباح- اقتحاماتها المتتالية للمسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، حيث بلغ عددهم حتى اللحظة 42 مستوطنا.

وتنفّذ هذه المجموعات جولات استفزازية في المسجد وسط محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه والاستماع الى شروحات حول اسطورة "الهيكل المزعوم" قبل مغادرة المسجد من جهة باب السلسلة.

يشار إلى أن المتطرف أريئيل قاد اقتحامات عديدة للمسجد الأقصى خلال الأشهر الماضية.