إصدارات جديدة للدكتور الفطافطة

رام الله- وطن: صدرت، مؤخراً، مجموعة من الكتب للباحث والإعلامي والأكاديمي د. محمود الفطافطة، وذلك عن دور نشر متعددة. وتوزعت هذه الإصدارات على حقولٍ معرفية وعلمية مختلفة، فمنها ما هو متعلق بمحال الفكر السياسي، وأخرى تتضمن حقلي الإعلام والسياسة، في حين اشتمل بعضها على موضوعات وقضايا أخلاقيات المهنة والمذكرات الشخصية اليومية.

الكتاب الأول جاء تحت عنوان (مقدمة في تاريخ الفكر السياسي العام)، وذلك في 338 صفحة من القطع المتوسط، وقام البروفيسور أيمن يوسف بوضع التقديم له، في حين عُنون الكتاب الثاني بـ (تقارير وتحقيقات صحافية) وجاء في 287 صفحة، بينما جاء الكتاب الثالث وعنوانه (مقالات في السياسة والإعلام) في 184 صفحة. أما الكتاب الرابع فكان عنوانه (الوجيز في أخلاقيات المهنة)، وجاء في 102 صفحة، في حين أن عنوان الكتاب الأخير، الذي تطرق إلى مذكرات المؤلف في شهر رمضان من العام 2017، هو (قصتي مع سيد الشهور)، واشتمل على 70 صفحة.

يشار إلى أن المؤلف د. الفطافطة يعمل في الحقل الإعلامي والبحثي منذ 20 عاماً، يُدرس مساقات في الصحافة والعلوم السياسية والتفكير النقدي في العديد من الكليات والجامعات الفلسطينية، مؤسس تجمع " باحثون بلا حدود" في فلسطين، وكذلك منتدى " التفكير والبحث العلمي". صدر له 27 كتاباً، في حين لديه ستة كتب تحت الطباعة، كما ونشر أكثر من 30 دراسة تتناول قضايا في الصحافة والعلاقات الدواية والشؤون الإسرائيلية والإسلامية والأمور التنموية. شارك في العديد من المؤتمرات الأكاديمية والسياسية داخل فلسطين وخارجها.