فيديو | الفلسطينية جودي كالا تقدم الأكلات الشعبية الفلسطينية في لندن

وطن: ستقوم الطاهية الفلسطينية التي تحمل الجنسية البريطانية جودي كالا بتوقيع كتاب الطبخ الجديد خلال كرنفال فلسطيني كبير في بريطانيا.

وكالا أصلها من مدينة يافا، وتمكنت من إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية بعنوان "palestine on a plate"، يقدم وصفات مميزة لأطباق فلسطينية شعبية ومشهورة.

كما أصدرت كالا كتاب "فلسطين على طبق: ذكريات من مطبخ والدتي". وتقدّم الطاهية في هذا الكتاب وصفات توارثتها أجيال عائلتها حتى وصلت إليها عن طريق والدتها.