الاقتصاد لوطن: إذا منع الاحتلال إدخال الألبان واللحوم الفلسطينية للقدس سنرد بالمثل

رام الله- وطن: أكدت وزارة الاقتصاد لـوطن، أن الحكومة لم تبلغ رسمياً بقرار منع حكومة الاحتلال ادخال وتسويق الالبان واللحوم الفلسطينية (المصنعة) الى العاصمة المحتلة مدينة القدس.

وقال مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الاقتصاد محمود ابو شنب لـوطن، إنه في حال اقدمت حكومة الاحتلال على هذه الخطوة سيتم تطبيق المعاملة بالمثل بمنع الشركات الاسرائيلية (تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات) من تسويق منتجاتها الى السوق الفلسطيني.

وأشار أبو شنب إلى أنه قد تلجأ حكومة الاحتلال بإخطار الشركات الفلسطينية شفهياً بمنع إدخال منتجاتها إلى القدس المحتلة.

وأكد أبو شنب أن عدد مصانع الالبان المسجلة لدى وزارة الاقتصاد الوطني نحو50 مصنعا ومعدل انتاج الحليب في فلسطين يوميا يقدر بـ590 طن، وهذه المصانع قادرة على تغطية السوق المحلي في حال العمل بطاقتها الانتاجية القصوى وخصوصا في السلع الاساسية.

وانتشرت أمس عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا لقرار الاحتلال، ينص على منع إدخال اللحوم والأجبان والأثاث من السوق الفلسطينية الى دولة الاحتلال.

يشار الى ان حكومة الاحتلال قامت في مارس 2016 بمنع إدخال منتجات خمس شركات فلسطينية في مجال منتجات الألبان والحليب واللحوم، وهي (حمودة والجنيدي والريان المتخصصة في الألبان إضافة لشركتي السلوى وسنيورة المتخصصتين في بيع اللحوم وتحديدا المرتديلا) إلى القدس لأسباب سياسية.