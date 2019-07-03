غداً صرف 60% من رواتب الموظفين وكامل بدل التنقل

رام الله-وطن: المالية: أعلنت وزارة المالية أن صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر 6/2019 سيكون يوم غد الخميس الموافق 04/ 07 / 2019 عبر البنوك.

واكدت الوزارة أنه بناءً على توجيهات الرئيس والقرارات المعتمدة من الحكومة والقاضية بتوحيد معايير وآليات احتساب الرواتب لجميع موظفي الدولة، حيث ستصرف رواتب شهر حزيران على النحو التالي:

-صرف كامل مخصصات الجرحى وأسر الشهداء والاسرى والاسرى المحررين في جميع محافظات الوطن.

-صرف ما نسبته 60% من رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بحد ادنى 2000 شيكل لجميع الموظفين في الضفة وقطاع غزة.

-صرف كامل بدل التنقل الثابت للموظفين المدنيين في المحافظات الجنوبية والشمالية على حد سواء حسب الاصول.