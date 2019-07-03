غزة: الاحتلال يفرج عن قوارب صيد بعد احتجازها لسنوات ويبقي على محركاتها

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، الأربعاء، عن 20 قارب صيد، بعد أن احتجزتهم لسنوات.

ورست تلك القوارب في ميناء مدينة غزة، بعد أن وصلت في وقت سابق القطاع عن طريق البحر.

وقال مدير لجان الصيادين في جمعية "اتحاد العمل الزراعي"، بغزة زكريا بكر، إن إسرائيل "سلّمت المراكب لوزارة الزراعة الفلسطينية عبر البحر".

لكنّ بكر أوضح أن القوارب وصلت إلى غزة، دون محركاتها، ومعدات الصيد الخاصة بها.

وأضاف: " ما وصل فعليا هو عبارة عن قطع خشبية، لا يمكن استخدامها للصيد دون محركات ومعدات، وبذلك، فقضية الإفراج عن القوارب إعلامية بامتياز، الهدف منها التضليل".

وفي الأول من يوليو/ تموز الجاري، أفرج الاحتلال عن مركبات كانت قد احتجزها منذ عام 2016.