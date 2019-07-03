رحيل عضو اللجنة التنفيذية السابق المناضل علي اسحق حتقة

رام الله- وطن: رحل المناضل والمفكر السياسي علي اسحق حتقة "أبا دنيا"، عضو اللجنة التنفيذية السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، الذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء بعد صراع مع مرض عضال.

ونعت عضو اللجنة التنفيذية د.حنان عشراوي بمزيد من الحزن والاسى باسم اللجنة التنفيذية الى جماهير شعبنا الفلسطيني في الوطن وأماكن اللجوء والمنافي وفاة المناضل "أبا دنيا".



وأكدت عشراوي أن سيرته النضالية الطويلة في منظمة التحرير ودفاعه عن القضية الفلسطينية، وإسهامه في العمل الوطني الفلسطيني، ستبقى حاضرةً في الذاكرة الوطنية. وأشارت عشراوي الى مساهمات الفقيد المهمة في نضال الحركة الوطنية في المجالات الثقافية والسياسية والميدانية وعمله الدؤوب من أجل التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي على مدار عقود من الزمن.



وأكدت في نهاية بيانها، أن سيرة الفقيد وعطاءه وفكره المتنور سيكونوا منارة للأجيال، الماضية على درب الحرية والاستقلال.