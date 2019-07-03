بعد إعلان أسرى الشعبية معركة "الوحدة والإرادة".. خالدة جرار لـوطن: الاضراب سيتوسع رفضاً للاعتقال الإداري

رام الله- وطن: أكدت الأسيرة المحررة والقيادية في الجبهة الشعبية خالدة جرار بأن أسرى الجبهة الشعبية داخل سجون الاحتلال قد أعلنوا اضرابهم عن الطعام أمس، وكبداية لخوض معركة " الوحدة والإرادة" ضد الاعتقال الأداري "التعسفي"، وقد شرع كلا من اسرى الجبهة ( محمد ابو عكر، مصطفى الحسنات، حذيفة حلبية) بالإضراب المفتوح عن الطعام، بجانب الاسير أحمد زهران والذي بدأ إضرابه منذ 11 يوماً، والمعتقل منذ شهر آذار/ مارس لعام 2019.

ويذكر أن 11 أسيراً داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لسياسة الاعتقال الاداري والتجديد، وهي كخطوة أولى لاستكمال معركة "الوحدة والإرادة" ضد الاعتقال الاداري.

وأعلنت قيادة فرع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في سجون الاحتلال في بيان صادر عنها، بالشروع في برنامج "نضالي متكامل"، يبدأ بإدخال الاسرى الإداريين في مرحلة الاضراب المفتوح وبشكل تدريجي وعلى دفعات.

وجاء في البيان: "في ظل إمعان إدارة سجون الاحتلال ومخابرات العدو في سياسة القمع والتنكيل ضد الأسرى الإداريين المضربين منهم على وجه الخصوص، فقد قررنا في قيادة فرع الجبهة الشعبية بالسجون الشروع ببرنامج نضالي متكامل يشمل العديد من الخطوات، وفي مقدمتها البدء بإدخال دفعات للإضراب المفتوح من قبل الأسرى الإداريين بشكلٍ متدرجٍ، وخطوات عامة داعمة من قبل فرع السجون، لندخل هذه المواجهة تحت شعار (بالوحدة نستمر وبالإرادة ننتصر) في معركة الوحدة والإرادة.

وقالت القيادية خالدة جرار تعقيبا على على البرنامج النضالي الذي شرعت به قيادة فرع الجبهة الشعبية داخل السجون: "ستتوسع دائرة الاضراب داخل السجون ضد الاعتقال الاداري التعسفي، كما ستتسع دائرة الاسناد والدعم خارج السجون".

وأضافت في حديث لوطن: "البرنامج النضالي سيشمل دعم الاسرى في السجون للأسرى الاداريين، وكما ستشن حملات خارج السجون ضد الاعتقال الاداري وتضم نشاطات شعبية لدعم واسناد المعتقلين، والتحرك على مستوى دولي".

وتابعت حديثها : "المطلوب اليوم هو انهاء سياسة الاعتقال الاداري، فدائرته تتسع اكثر فإكثر، ومنظمة العفو الدولية تعتبره اعتقالا تعسفي".

وكان فرع السجون في الجبهة الشعبية قد أعلن عن بدء الدفعة الأولى من الاسرى الإداريين في الجبهة الشعبية والتي شرعت بخوض الإضراب المفتوح عن الطعام ابتداءً من البارحة، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.

وقد دعت منظمة الجبهة الشعبية في السجون، الشعب الفلسطيني وقواه ومؤسساته بتشكيل لجنة دعم ومساندة للاسرى الإداريين عبر احياء فعاليات شعبية ووطنية استنادا للأسرى.

كما دعت المنظمة، الهيئة الوطنية لمسيرات العودة إلى اعتماد جمعة "غضب" لدعم الاسرى الإداريين المضربين عن الطعام، ويتخللها مظاهرات تجوب جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية وفي الشتات أيضا.

كما دعت المنظمة، الأسرى الإداريين والذين خاضوا معركة الأمعاء الخاوية، وانتصروا على مدار السنوات السابقة وحققوا تحريرهم إلى الإعلان عن يوم إضراب دعماً للأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وذلك أمام مقار الصليب الأحمر في موعدٍ محددٍ وموحدٍ.

فيما طالب البيان الهيئات الوطنية إلى اتخاذ قرار بنصب خيام للاعتصام في كافة المواقع، والدعوة إلى ايام غضب شعبي واشتباك مع الاحتلال.

كما دعت كلا من نقابة المحاميين الى إطلاق أوسع حملة دعم ومساندة للإداريين المضربين محليا وعربيا ودوليا، ونقابة الصحفيين إلى العمل على توحيد يوم للبث الاذاعي اسنادا للأسرى، وتعريفا بقضية الاعتقال الإداري.