جامعة القدس: منح دراسية كاملة للطلبة الجدد في كلية العلوم والتكنولوجيا

وطن: تعلن جامعة القدس عن توفير 25 منحة دراسية كاملة، تغطي تكاليف التعليم في كلية العلوم والتكنولوجيا للطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بأحد تخصصات الكلية، في الفصل الأول من العام الأكاديمي 2019/2020، حيث سيكون توزيع المنح على النحو الآتي:

7 منح في تخصص الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية

7 منح في تخصص الرياضيات

7 منح في تخصص الفيزياء

منحتان في تخصص الأحياء

منحتان في تخصص علم الحاسوب

على الراغبين في التقدم للمنحة و المنافسة عليها تعبئة النموذج من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL

شروط الحصول على المنحة :

التقدم بطلب التحاق بجامعة القدس.

الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية بمعدل 90% كحد أدنى في الفرع العلمي.

الاستمرار بالمنحة مشروط بحصول الطالب/ة على معدل تراكمي 80% خلال سنوات الدراسة.

آلية تقديم طلب الالتحاق:

باستطاعة الطلبة ممن تنطبق عليهم شروط القبول والراغبين في تقديم طلب الالتحاق الحصول على بطاقة طلب الالتحاق من أحد المواقع التالية:

1. من أحد فروع البنك العربي التالية:

محافظة رام الله والبيرة: فرع البلد أو الإرسال أو المنارة أو بيتونيا او البيرة أو الماصيون

محافظة الخليل: فرع الخليل أو عين سارة أو دورا.

محافظة بيت لحم: فرع بيت جالا أو بيت لحم أو الخضر.

فرع العيزرية أو نابلس أو أريحا أوجنين أو طولكرم.

2. من بنك فلسطين من أحد الفروع الآتية: فرع الماصيون أو البيرة أو الخليل أو بيت لحم أو أبوديس.

3. من الدائرة المالية في حرم الجامعة الرئيس/أبوديس

4. من كلية هند الحسيني/حرم الشيخ جراح- القدس

يتم تقديم الطلبات الكترونياً من خلال موقع القبول

http://www.alquds.edu/ar/study-with-us-ar/admission-ar.html

لمزيد من التفاصيل حول المعدلات والتخصصات المطروحة يرجى مراجعة الصفحة الالكترونية

https://admission.alquds.edu

أو الاتصال بمركز استعلامات القبول هاتف رقم (2756211-02)

أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني http://[email protected]