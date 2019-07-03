جامعة القدس: منح دراسية كاملة للطلبة الجدد في كلية العلوم والتكنولوجيا
وطن: تعلن جامعة القدس عن توفير 25 منحة دراسية كاملة، تغطي تكاليف التعليم في كلية العلوم والتكنولوجيا للطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق بأحد تخصصات الكلية، في الفصل الأول من العام الأكاديمي 2019/2020، حيث سيكون توزيع المنح على النحو الآتي:
7 منح في تخصص الكيمياء والتكنولوجيا الكيميائية
7 منح في تخصص الرياضيات
7 منح في تخصص الفيزياء
منحتان في تخصص الأحياء
منحتان في تخصص علم الحاسوب
على الراغبين في التقدم للمنحة و المنافسة عليها تعبئة النموذج من خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
شروط الحصول على المنحة :
التقدم بطلب التحاق بجامعة القدس.
الحصول على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية بمعدل 90% كحد أدنى في الفرع العلمي.
الاستمرار بالمنحة مشروط بحصول الطالب/ة على معدل تراكمي 80% خلال سنوات الدراسة.
آلية تقديم طلب الالتحاق:
باستطاعة الطلبة ممن تنطبق عليهم شروط القبول والراغبين في تقديم طلب الالتحاق الحصول على بطاقة طلب الالتحاق من أحد المواقع التالية:
1. من أحد فروع البنك العربي التالية:
محافظة رام الله والبيرة: فرع البلد أو الإرسال أو المنارة أو بيتونيا او البيرة أو الماصيون
محافظة الخليل: فرع الخليل أو عين سارة أو دورا.
محافظة بيت لحم: فرع بيت جالا أو بيت لحم أو الخضر.
فرع العيزرية أو نابلس أو أريحا أوجنين أو طولكرم.
2. من بنك فلسطين من أحد الفروع الآتية: فرع الماصيون أو البيرة أو الخليل أو بيت لحم أو أبوديس.
3. من الدائرة المالية في حرم الجامعة الرئيس/أبوديس
4. من كلية هند الحسيني/حرم الشيخ جراح- القدس
يتم تقديم الطلبات الكترونياً من خلال موقع القبول
http://www.alquds.edu/ar/study-with-us-ar/admission-ar.html
لمزيد من التفاصيل حول المعدلات والتخصصات المطروحة يرجى مراجعة الصفحة الالكترونية
https://admission.alquds.edu
أو الاتصال بمركز استعلامات القبول هاتف رقم (2756211-02)
أو مراسلتنا عبر البريد الالكتروني http://[email protected]