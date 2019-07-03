كوشنير: ترامب معجب جدا بالرئيس عباس وخطة السلام الامريكية قد تدعو لتوطين دائم للاجئين الفلسطينيين

وطن: قال جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن الأخير "معجب جدا" بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ويريد إشراكه في خطة السلام الأمريكية في الوقت الصحيح.

وفي تصريحات للصحفيين خلال مؤتمر عبر الهاتف ألمح كوشنر أيضا إلى أن خطة السلام الأمريكية قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلا من عودتهم إلى أراض أصبحت الآن في دولة إسرائيل.

وقال كوشنر، إن ترامب "معجب جدا" بعباس، ويسعى إلى إشراكه في خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الوقت المناسب، مضيفا: "أبوابنا مفتوحة دائما أمام القيادة الفلسطينية".

وأشار كوشنر، متطرقا إلى نتائج مؤتمر البحرين، الذي عرضت فيه إدارة ترامب البعد الاقتصادي من "صفقة القرن"، إلى أنها "خطة جدية"، لافتا إلى أن "الفلسطينيين بحاجة إلى التقدم"، لكنه أردف أن الولايات المتحدة لا تستطيع إطلاق العمل بها "حتى يتم التوصل إلى تفاهمات بخصوص السلام".

ولمح المسؤول كذلك إلى أن الخطة الأمريكية قد تشمل دعوة اللاجئين الفلسطينيين إلى البقاء دائما في الأراضي التي يقيمون فيها حاليا، بدل العودة إلى المناطق التي ضمتها إسرائيل.

لكنه اعتبر مع ذلك أن "اللاجئين اليهود تمكنوا من الاندماج في المجتمعات الأخرى في مختلف أنحاء العالم، لكن ذلك لم يحدث للفلسطينيين"، مضيفا في هذا السياق أن "شعب لبنان يود أن يرى حلا" لهذه القضية.

وتابع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي وصهره: "إننا بحاجة إلى دعم الدول الأخرى، التي تريد تنفيذ ذلك".

المصدر: رويتر