نتنياهو يلوح بشن عدوان على غزة

وطن: قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ان "الجيش الاسرائيلي مستعد لشن عملية عسكرية في غزة في حال اقتضت الضرورة ذلك، بالتوازي مع مساعي إعادة التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في القطاع".

واضاف نتنياهو الاربعاء أن "المجلس الأمني المصغر عقد جلسة في مقر قيادة فرقة غزة، حضرها قائد المنطقة الجنوبية العسكرية وقائد الفرقة"، وتابع "سياستنا واضحة، نريد إعادة التهدئة إلى ما كانت عليه ولكن بموازاة ذلك نستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، إذا لزم الأمر"، وأكد "هذه هي تعليماتي للجيش".