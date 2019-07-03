بوتين يشرع بالانسحاب من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

وطن: وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على مرسوم لتعليق العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وقد نشرت الوثيقة اليوم الأربعاء في الموقع الرسمي للمعلومات القانونية.

وجاء في الوثيقة: "إيقاف العمل بمعاهدة القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى الموقعة بين جمهوريات الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية في 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 1987 في واشنطن".

هذا وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستعلق التزامها تجاه معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، حتى تمتثل روسيا للاتفاقية، وذلك خلال 60 يوماً.

ورداً على ذلك أعلن الكرملين أن روسيا علقت العمل بمعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ردا بالمثل على قرار بهذا الصدد من الولايات المتحدة، وأوعز ببدء العمل على إنتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ أسرع من الصوت.

ويذكر أن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف"، تمَّ التوقيع عليها بين كلٍّ من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي، رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.

(سبوتنيك)