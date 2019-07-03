اليابان تأمر بإجلاء مليون شخص بسبب السيول

وطن: أمرت اليابان أكثر من مليون شخص على جزيرة كيوشو بالاحتماء في مراكز إجلاء ومناطق آمنة أخرى يوم الأربعاء إذ تنذر الأمطار الغزيرة بوقوع انهيارات أرضية على نطاق واسع.

وبلغ معدل ارتفاع مياه الأمطار في بعض أجزاء كيوشو ما يصل إلى ألف ملليمتر منذ يوم الجمعة أي ما يعادل الأمطار التي تسقط عادة خلال شهر يوليو تموز بأكمله حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية. ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط المزيد من الأمطار بمعدل 300 ملليمتر في بعض المناطق مساء الخميس.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن السلطات أصدرت أوامر بإجلاء 1.02 مليون من سكان مقاطعتي كاجوشيما وميازاكي على الطرف الجنوبي من جزيرة كيوشو. ونُصح نحو 930 ألفا آخرين بالإجلاء لكن لم تتوفر على الفور بيانات عن عدد من استجابوا منهم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أنهارا ارتفع منسوب مياهها لكن دون فيضانات حتى مساء الأربعاء.

وأفادت أنباء بوقوع بعض الانهيارات الأرضية بينها انهيار جرف سيارتين لكن لا توجد تقارير عن إصابات حتى الآن.

وفي طوكيو قال رئيس الوزراء شينزو آبي إنه يتعين على السكان "اتخاذ خطوات لحماية أرواحهم بما في ذلك الإجلاء المبكر" وأمر الجيش بالاستعداد لعمليات الإنقاذ.

(رويترز)