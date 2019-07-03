ماذا علينا ان نستخلص من انتفاضة اليهود الأثيوبين

كتب: عوض عبد الفتاح



ليس اليهود الإثيوبيين هم من اخترعوا الانتفاضات، وليست المرة الاولى التي تجتاح اسرائيل احتجاجات على خلفية عرقية، من داخل القبيلة العبرية. ففي العقدين الاوليين بعد اقامة الكيان الاستعماري في فلسطين وفي أوج عملية الصهر الصهيونية ، تفجر غضب الشرقيين اليهود، اكثر من مرة، ونشأت تنظيمات يهودية شرقية في مواجهة التمييز ضدهم ، وأبرزها منظمة الفهود السود المندثرة . ولكن من حصد ثمار هذا الاحتجاج ليس الاحزاب او المجموعات غير الصهيونية ، مثل الحزب الشيوعي، او المجموعات المناهضة للصهيونية، بل حزب الليكود اليميني ، في الانقلاب الانتخابي الذي شهدته اسرائيل عام ١٩٧٧. لقد صوّت انذاك غالبية الشرقيين لهذا الحزب الصهيوني المعارض ، والذي تحول ، منذ العقد الاخير ، الى القوة التي تحكم قبضتها على مفاصل الحكم، و تتحول اسرائيل ، نظاماً ومجتمعاً الى دولة يمينية رأسمالية متطرفة ، فضلاً عن كونها كياناً استعمارياً عدوانياً.

ذكّرت الانتفاضة اليهودية الإثيوبية التي اجتاحت شوارع شريانية في البلاد، وعطلت حركة السير، لساعات طويلة ، وأوقعت حوالي خمسين شرطيا جريحاً، ذكّرت الفلسطينيين، داخل الخط الاخضر، مواطنين ونشطاء، بواقعهم الأكثر مأساوية وراحوا يسألون ويتساءلون، عن غياب ردّ فعل من جانبهم مشابه من حيث العنفوان، والتنظيم، وإلارادة، والجرأة . ليست المرة الاولى التي تفاجئ الساحة الاسرائيلية الشعبية المواطنين العرب. ففي صيف عام ٢٠١١، وبتأثير من الانتفاضات العربية التي اجتاحت دول عربية مركزية، نشأت حركة الاحتجاج الاسرائيلية، وصمد إعتصامها لحوال شهرين ، في قلب مدينة تل ابيب، دون ان تلهم هذه الحركة الاحتجاجية القيادات أوالنشطاء العرب، في محاكاة هذه الحركة و والعمل على اطلاق حركة احتجاج وطنية واجتماعية ، تُميزها عن حركة الاحتجاج الصهيونية التي نأت بنفسها عن القضية الكبرى ، ألا وهي قضية الاحتلال و الاستعمار الكولونيالي ، وعن الجوهر النظام الاقتصادي الاجتماعي الصهيوني ، أي النظام الرأسمالي العنصري . وفشلت لجنة المتابعة العليا ، في فهم طبيعة ومحدودية هذا الحراك الاسرائيلي، الشعبي، الذي كان متمركزاً في الاساس في الشأن الداخلي للكيان. ونشأ توجهان داخل لجنة المتابعة، توجهٌ يقول بالاندماج بالحراك الاسرائيلي، وتحت شعاراته الصهيونية ، والعمل على ادخال شعارات ومطالب تخص المواطنين العرب، ومثله الحزب الشيوعي الاسرائيلي ، وتوجه أخر يقول بضرورة اقامة حركة احتجاج عربية فلسطينية، مثّله التجمع الوطني الديمقراطي، تلائم خصوصية واقعنا ومطالبنا. وتُركت الامور عائمة بهذا الخصوص ، وسُمح للتوجهين بالتحرك، من خلال لجنة المتابعة ومن خارجها، ووكلتُ أنا شخصيا بمتابعة التوجه الاخير، ودَعيتُ لاجتماع عام عدداً من اللجان الشعبية القائمة والفاعلة في البلدات العربية، ولكن غياب الاتفاق والرؤية الموحدة لطبيعة حركة الاحتجاج الاسرائيلية،وتشتت الجهود، وعدم اكتراث الحركتين الإسلاميتين بالامر، حال دون إقلاع هذه المبادرة الشعبية، بعد الاجتماع الموسع الوحيد الذي عقد في مقرّ لجنة المتابعة العليا في الناصرة .

لقد نشأ التوجه ذو المنفى المستقل، على اساس قراءتنا لمحدودية الحراك الاسرائيلي، سواء من حيث المطالَب والشعارات، او من حيث المقدرة التنظيمية. اي أن منطقنا استند الى رؤية إستراتجية تقوم على الاستفادة من الاجواء التي اثارتها حركة الاحتجاج ، من إجل إقامة حركة نضال شعبي طويلة الامد، تُعلي من شأن الحقوق القومية و اليومية لجزء من شعب واقع تحت نظام كولونيالي وعنصري وإقصائي . وقلنا أن هذا التوجه هو الذي سيُحدث تأثيرا في الشارع العربي، وايضاً من شأنه أن يستقطب اهتمام شرائح معينة من اليهود، غير أن ذلك لم يحصل .

اليوم ، ونحن نراقب الحراك اليهودي الإثيوبي ، يتحسر الكثيرون، منا، صدقاً، او غير ذلك ، لعجزنا عن محاكاة انتفاضة اليهود الإثيوبيين. فهم أقل عدداً من فلسطينيي ال ٤٨، وقضيتنا لا تقارن بقضية الإثيوبيين، اذ هي قضية شعب تعتبره دولتهم عدواً، تُمارس ضده كافة أشكال القهر، والنهب، والاقتلاع، وتحلم باختفائه. في حين أن الإثيوبيين اليهود، هم جزء من الجماعة اليهودية، وجلبوا من وطنهم الأصلي، ليكونوا سنداً للمشروع الصهيوني الاستعماري، وأداة قمع وسلب، في الاساس، وليس عطفاً عليهم كبشر . يستفيق هؤلاء الأفارقة اليهود اليوم ،على كابوس كبير، كابوس العيش في دولة، ظنوا انها دولتهم، وفِي مجتمع ، يهودي أوروبي ، يتعالى عليهم ويشمئز منهم. فالعبارات والشتائم التي ملئت وسائل التواصل الاجتماعي امس واليوم ، مثل ،״ حيوانات״ و״ وأحضرناكم من الأدغال״ و”عودوا من حيث جئتم “ وغيرها ، تعكس الطبيعة العنصرية لهذا الكيان ، الذي يعادي كل العرب، او الشرقيين، حتى لوكانوا يهوداً .

وما نريد قوله، هو أن قوة إنتفاضة الإثيوبيين، يجب أن تُنبهنا الى واقعنا السياسي، واقع الاضطهاد، وايضاً الى واقع انحسار حراكنا الشعبي، بل إختفائه في السنوات الخمسة الماضية، رغم اقامة القائمة المشتركة، ورغم اجراء اول انتخابات لرئيس لجنة المتابعة، وما تبعها من وعود للإصلاح والتطوير . ولكن هذا لا يجب أن يطمس تاريخ نضال هذا الجزء من الشعب، نحن فلسطنيي ال ٤٨ . فهذا الشعب خاض معارك شعبية بطولية، وصدامية، شاملة ومحدودة ، وأهم هذه المعارك، يوم الارض وهبة القدس والاقصى. أما الانتفاضات المحدودة، فتمثلت في معارك الدفاع عن البيوت،والأرض ، ومساندة الاسرى المضربين عن الطعام ، وكان أعظم تجليات هذه الانتفاضات المحدودة في الحراكات ضد مخطط برافر الاقتلاعي ضد اهلنا في النقب. واذا كان اطلاق برنامج المظاهرات والنشاطات المرخصة، قد صدر عن لجنة المتابعة، برئاسة السيد محمد زيدان، وبمشاركة جميع الاحزاب، فإن تحويل هذه المظاهرات الى حراكات صدامية في الشوارع،تعود الى الحراكات الشبابية ، وبشكل خاص شبيبة التجمع الوطني الديمقراطي ، وشبيبة حركة ابناء البلد ، ومئات الشباب الوطني غير المحزّب .أما على صعيد مشاركة الاحزاب في المظاهرات غير المرخصة، والصدامية ، فكان التجمع، بقياداته المركزية ، حاضرا بقوة فيها ، ومحرضاً على اغلاق الشوارع . وكان اول المعترفين بهذا الدور المركزي لحزب التجمع، طبعاً من باب التحريض ، الوزير المكلف انذاك بتطبيق مخطط برافر، اذ ذكر التجمع ، وقياداته بالاسم ، اثناء الجلسة الرسمية التي أعلن فيها فشل المخطط بسبب المعارضة الشعبية .

يجب أن نذكر أن مجمل من شارك في اسقاط برافر لم يتعدى بضعة آلاف من المواطنين والشباب الثائر، وليس عشرات الألاف . وهولاء تحركوا وفق خطة واضحة، شملت خطوات مترابطة، على مدار ثلاث سنوات، انتهت اواخر عام ٢٠١٣. وكان ممكناً ان تكون الانجازات اكبر وأعظم ، اي ان يتوقف الهدم والمصادرة كلياً ، فيما لو شارك الكثيرون ممن هو مبهور اليوم بانتفاضة الأفارقة اليهود . لقد تم ذلك في ظل قيادة للجنة المتابعة ، لم تكن قوية بصورة كافية ولا كاريزمية ( محمد زيدان ) ، ولكنها تفهمت أهمية التصعيد واهمية التخطيط طويل المدى للعمل الشعبي الذي تدرج من مرحلة التوعية والتعريف بخطورة المخطط لاهلنا في المثلث والجليل، الى مرحلة التظاهر والمظاهرات المرخصة ، الى مرحلة اغلاق الشوارع والتظاهر بدون ترخيص، الامر الذي أشعر المؤسسة الصهيونية ان الفلسطينيين على أعتاب انتفاضة شاملة ليس في النقب فحسب ، بل في عموم المنطقة المحتلة داخل الارض المحتلة عام ١٩٤٨ .

للاسف ، فإن هذه الرؤية الاستراتيجية للعمل الشعبي مفقودة في واقع لجنة المتابعة الحالي ، رغم أن الفلسطينيين راكموا تجارب هامة، وحققوا انجازات كبيرة في الوعي والتعليم والاقتصاد . فهل نصحو، ونبدأ بتحطيم الرتابة القاتلة .









• عوض عبد الفتاح ، الأمين الأمين العام السابق لحزب التجمع الوطني الديمقراطي ، ومنسق حملة الدولة الديمقراطية الواحدة في فلسطين التاريخية ( مقيم في الجليل ) .