صهيب حسن يوسف يتهم حماس بالفساد والتجسس لصالح ايران

رام الله - وطن: بثت القناة 12 العبرية مقابلة مع صهيب حسن يوسف، نجل الاسير والقيادي في حركة حماس حسن يوسف.

واثارت القناة العبرية مع نشرها ترويجا للمقابلة قبل ايام ردود فعل غاضبة في صفوف الفلسطينيين، لكن المقابلة كانت اقرب ما تكون الى انتقاد سياسي وهجوم على حركة حماس، سعت من خلاله القناة العبرية الى توجيه ضربه معنوية للحركة وللقيادي الاسير حسن يوسف.

وتحدث صهيب في مقابلته عن ملفات وقضايا فساد داخل حركة حماس، متطرقا الى نمط الحياة المترف لبعض قيادات الحركة وتمتعهم بالاموال واقامتهم في الفنادق.

واتهم صهيب حركة حماس بالقيام بالتجسس لصالح ايران من تركيا، مقابل تلقيها اموالا ثمن المعلومات التي تقدمها لايران وعن امتلاكها وسائل متطورة ومتقدمة من اجل ذلك ، مشيرا الى ان حركة حماس تحصل على اموال من ايران.

واتهم صهيب حركة حماس بممارسة الارهاب ضد اليهود ، وباستغلال والده.

وقال صهيب ان الحركة تقوم بتنفيذ العمليات في الضفة من اجل الهروب من ازمتها في قطاع غزة.

وبدت مقابلة صهيب الذي ظهر خلالها مرتبك بعض الشيء تبني للرواية الاسرائيلية بشكل كامل