الشرطة تقبض على تاجر المخدرات "الأخطر" في الخليل

رام الله- وطن: تمكنت شرطة مكافحة المخدرات، مساء الأربعاء، في كمين محكم من القبض على تاجر خطير للمخدرات في مدينة يطا جنوب الخليل، وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة مكافحة المخدرات تتعلق بوجود أحد المطلوبين الخطرين والمحكوم غيابياً بالسجن مدة 10 سنوات بتهمة تجارة المخدرات، مختبئاً داخل أحد المنازل وسط مدينة يطا، على الفور قامت الشرطة بالتوجه إلى المنزل لإلقاء القبض على هذا التاجر.

وأضاف ارزيقات، إن قوة من الشرطة قامت باقتحام المنزل الذي يختبئ به التاجر، وتمكنت من القبض عليه، و عَثرت بحوزته على 1 كغم من مواد يُشتبه أنها الماريجوانا والحشيش المخدر وحبوب الاكستازي، وبناء على ذلك تم ضبط هذه المخدرات بعلم النيابة العامة، وتوقيف التاجر إلى حين استكمال الإجراءات القانونية بحقه.