مصرع 5 سوريين بتفجير انتحاري في السويداء

وطن: لقي خمسة مدنيين على الأقل مصرعهم مساء الأربعاء في تفجير انتحاري استهدف مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "تفجيراً انتحارياً بدراجة نارية استهدف شارعاً في منطقة القنوات في شمال شرق مدينة السويداء"، ما أسفر عن مقتل المدنيين الخمسة وإصابة 13 آخرين بجروح.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، بدورها نقلاً عن مدير صحة السويداء، بمقتل ثلاثة أشخاص في التفجير الإرهابي، ونشرت صوراً تظهر هيكل دراجة نارية محترقاً وبقع دماء على الأرض.