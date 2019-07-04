اعتقال الشاب حمودي الزبيدي من مخيم جنين

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، الشاب حمودي الزبيدي، بعد مداهمة وتفتيش منزله في مخيم جنين.

واندلعت مواجهات فجر اليوم بين شبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية العيساوية في القدس، وتخللها إطلاق الشبان للالعاب النارية صوب جنود الاحتلال.

وفي وقت سابق من مساء امس الاربعاء، أصيب طفلان برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في بلدة أبو ديس شرق القدس.

كما أصيب الشاب فادي بكيرات من صور باهر بجروحٍ بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل مجموعة من المستوطنين.

يتبع..