بينهم محكومان بالمؤبد.. 5 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

رام الله- وطن: أفادت إذاعة "صوت الأسرى" أن خمسة أسرى من قطاع غزة والضفة، يدخلون اليوم الخميس، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

من جنين/ الأسير أيهم فؤاد نايف كمامجي المحكوم بالسجن المؤبد مرتين ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير أمجد عزت حسن مصطفى (50 عامًا) المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير حمزة الطقطوق من مدينة نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.

والأسير محمد خالد داود (38 عاماً) من قلقيلية، المحكوم بالسجن 18 عامًا، ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير بسام شفيق عطية كتيع من مدينة غزة، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 13 عامًا في السجون.