وزير الاقتصاد خالد العسيلي لوطن: قرار الاحتلال التخلي عن ضريبة "البلو" ليس رسميا وفي حال تطبيقه سيوفر للسلطة 240 مليون شيكل شهريا

رام الله- وطن: اكد وزير الاقتصاد خالد العسيلي ان قرار سلطات الاحتلال التخلي عن ضريبة الوقود "البلو" وايلاء مهمة جبايتها للسلطة، لم يتم الى الان بشكل رسمي، وانما جرى اعلانه في الاعلام العبري ومن الممكن ان يتحقق ان وصل شيء رسمي بخصوصه.

واشار العسيلي الى ان اخبار الصحافة العبرية قد تكون بالونات اختبار ولن نتأكد منها الا ان تسلمنا فواتير الوقود بدون ضريبة "البلو" والضريبة المضافة.

ولفت العسيلي خلال حديثه في برنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، الى ان هذا المقترح يمكن ان يوفر للحكومة 240 مليون شيكل شهريا، مشيرا الى امكانية قبول الحكومة بهذا المقترح ان كان جديا كون هذه الاموال فلسطينية ومن حقنا.

وكانت قناة "كان" العبرية قد اوردت قبل ايام، ان وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون طرح خلال لقائه الاخير مع وزير المالية شكري بشارة ووزير الشؤون المدنية حسن الشيخ مقترحا لتخفيف الازمة المالية للسلطة بتعويض اموال الضرائب التي تخصمها اسرائيل، بالتخلي عن 200 مليون شيقل شهريا لصالح السلطة، وهو المبلغ الذي كانت تجمعه من ضريبة "البلو" على الوقود الذي تشتريه السطة من اسرائيل.

وضريبة البلو، هي ضريبة مفروضة على المحروقات، ويبلغ متوسط قيمتها قرابة 3 شيكل على كل لتر من الوقود وبنسبة أقل (2.7 شيكل) على الوقود اللازم لتوليد الطاقة.

وفي سياق اخر، نفى العسيلي، صحة الاخبار المتداولة حول نية الاحتلال منع ادخال منتجات فلسطينية الى اسواق القدس.

وأكد أنه لايوجد اي اشعار رسمي من سلطات الاحتلال بمنع ادخال منتجات الالبان واللحوم الى اسواق القدس، موضحا ان ماجرى هو وضع ورقة على المعابر العسكرية كتبت بخط اليد ولاتحمل اي توقع او ختم رسمي، بأنه سيتم منع منتجات الالبان وشركات اللحوم من دخول القدس من تاريخ 1 آب/اغسطس القادم.

واشار العسيلي الى انه وفي حال تم المنع بشكل رسمي، فإن قرار الحكومة السابقة ساري المفعول، بمنع إدخال منتجات 5 شركات إسرائيلية إلى الأسواق المحلية، ومن ضمنها شركة الألبان "تنوفا" و"شتراوس" و"تارا"، وشركة "زغلوبك" للحوم، وشركة "تبوزينا" للمشروبات.