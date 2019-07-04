بعد شكوى لوطن.. رئيس مجلس قروي المزرعة الغربية لوطن: مكتب "الطابو" في القرية سيعود للعمل خلال اسبوع

رام الله- وطن: اكد رئيس مجلس قروي المزرعة الغربية عبد الرازق لدادوة، ان مكتب "الطابو" لتسجيل الاراضي في القرية سيعود للعمل خلال اسبوع.

واشار لدادوة خلال حديثه في برنامج "شد حيلك ياوطن" الذي تقدمه ريم العمري، أن اغلاق مكتب "الطابو" في شهر رمضان كان لفترة مؤقتة لوجود بعض المشاكل كافتقاده لوجود "مأمور تسوية"، وعدم انتظام عمل مكتب المساحة، وإحجام عدد من المواطنين عن تسجيل اراضيهم، الامر الذي دفع هيئة تسوية الاراضي لاغلاق المكتب مؤقتا.

واوضح لدادوة انه وجه كتابا، خلال الاسبوع الماضي لوزارة الحكم المحلي وهيئة التسوية ومكتب المساحة من اجل اعادة الامور الى مجاريها واعادة فتح مكتب "الطابو" في المزرعة الغربية.

وبخصوص المواطنين الذي دفعوا رسوما مالية قبل اغلاق المكتب، اكد لدادوة أن لا أحد سيخسر امواله، داعيا المواطنين للاسراع بتسجيل اراضيهم في مكتب "الطابو" تنفيذا لقرار السلطة القاضي بتسجيل كل الاراضي في كل محافظات الوطن في "الطابو" مع عام 2021 .

وردا على شكوى وصلت وطن، تقدم بها مواطن حول قطعة ارض يملكها(اشتراها قبل عامين)في قرية المزرعة الغربية ولايستطيع اصدار ورقة الطابو في الحوض رقم144/14، بعد ان قام بدفع الرسوم المطلوبة منه، قال لدادوة ان العمل في مشروع "الطابو" مقسماحسب الاحواض، اذ تم الانتهاء من تسجيل الحوض 12، والان يجري العمل على تسجيل الاراضي في الاحواض 13،14،15 ، لافتا الى ان ارض المواطن صاحب الشكوى تقع في الحوض 14 الذي لم يصله العمل بعد.