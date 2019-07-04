تعميم سلطة النقد للبنوك:خصم 50%من الدفعة المحولة من رواتب الموظفين المقترضين

رام الله - وطن: أصدرت سلطة النقد تعميما للبنوك والمصارف بشأن رواتب المواظفين لشهر حزيران 2019، بضرورة خصم 50% من الدفعة المحولة من الراتب او قيمة القسط الشهري ايهما اقل، وذلك لسداد الالتزامات الشهرية للمقترض والمقترضين بكفالته.

ونص التعميم على خصم كامل القسط للموظفين الذين لديهم مصادر دخل اخرى بخلاف الراتب على ان يكون ذلك مثبتا في عقد القرض، وان تستوفى عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب خلال الشهر.

وشدد التعميم على البنوك والمصارف على عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة على حسابات موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب على ان لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة اجمالي قيمة الراتب الشهري للموظف.