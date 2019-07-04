وكيل نجم برشلونة يوضح حقيقة الانتقال إلى باريس سان جيرمان

وطن: كشف وكيل فيليب كوتينيو لاعب برشلونة، حقيقة الشائعات التي ربطت النجم البرازيلي بالرحيل عن صفوف النادي الكتالوني إلى باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

ونفى وكيل اللاعب كيا جورابشيان حدوث أي اتصال مع نادي العاصمة الفرنسية، حيث صرح لإذاعة مونت كارلو الشهيرة قائلا: "لقد تحدثت منذ بضعة أيام مع بيب سيغورا في برشلونة، قال لي إن النادي لا يريد بيع كوتينيو هذا الصيف بغض النظر عن أي شيء، وبالتالي، لم يحدث أي اتصال مع البي إس جي".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت مؤخرا أن نجم ليفربول الإنجليزي الأسبق وافق على الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، كجزء من صفقة عودة مواطنه نيمار دا سيلفا إلى "كامب نو".

واستعاد كوتينيو جزءا من مستواه خلال مشاركته مع منتخب بلاده البرازيل في بطولة "كوبا أمريكا"، وقادهم للوصول إلى نهائي البطولة، عقب الفوز على الأرجنتين بثنائية نظيفة، فجر الأربعاء.

يذكر أن كوتينيو عانى هذا الموسم مع برشلونة، ولم ينجح بالتسجيل سوى 5 أهداف فقط، خلال 34 مباراة، ليفشل في إقناع جماهير برشلونة بمستواه منذ وصوله في شتاء العام الماضي.