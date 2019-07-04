إصابة شاب تعرض للطعن في رهط

رهط- وطن: أصيب شاب، صباح اليوم، بجروح جراء تعرضه للطعن في مدينة رهط بالنقب.

وذكرت مصادر طبية أن الشاب أصيب بجروح متوسطة، وتم نقله بسيارة الإسعاف الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لتلقي العلاج.

ويشهد الوسط العربي في الداخل المحتل تفشي الجرائم المختلفة، التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى خلال الأشهر الماضية، بينما يتهم المواطنون في الداخل شرطة الاحتلال بالتقاعس في محاربة الجريمة في البلدات والمدن العربية بل وتغذية الجريمة هناك، لتمزيق النسيج الاجتماعي وتوتير الوضع الأمني فيها.