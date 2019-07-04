شركة منطقة بيت لحم الصناعية متعددة التخصصات تطلع وفدا من "جايكا" على جهودها وآليات عملها لتطوير المنطقة

وطن: زار وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الخميس، منطقة بيت لحم الصناعية، بهدف الاطلاع على اخر مستجدات العمل والجهود المبذولة من قبل الشركة المطورة وهيئة المدن الصناعية لتطوير المنطقة في اطار الجهود للتعاون وتبادل الخبرات بين الجانبان.

وزار الوفد الياباني القادم من المقر الرئيسي لوكالة التنمية اليابانية جايكا والذي، ضم كلا من نائب مدير عام جايكا، سوزوكي موموكو، وتورو هومما، مستشار رئيسي حول تطوير القطاع الخاص، وموركامي هيرونبو، نائب المدير العام من اجل تطوير القطاع الصناعي والخاص، حيث عقد اجتماعان فيها، الاول مع ممثلي هيئة المدن الصناعية الفلسطينية العامل في بيت لحم، والثاني مع الشركة المطورة BIMP.

ورحب ايلي شحادة المدير التنفيذي لشركة منطقة بيت لحم الصناعية، وهي الشركة المطورة والمشغلة للمنطقة بالوفد الياباني، وقدم لهم شرحا مفصلا عن جهود الشركة من اجل تطوير المنطقة خصوصا في ظل هذه الظزوف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وانعكاسات ذلك على واقع الاقتصاد والصناعة الفلسطينية.

واشار شحادة الى ان المنطقة الصناعية في بيت لحم تعتبر نموذجا ناجحا ومتميزا، وحققت كثيرا من الانجازات، حيث تم اطلاق العمل في المرحلة الثانية، على الرغم من كافة الاوضاع، مشددا على ان المنطقة الصناعية ببيت لحم، تعتبر حتى الان من انجح النماذج في فلسطين.

وشدد ايلي على اهمية تبادل الخبرات والتجارب، معربا عن امله بان يكون هناك تعاون مستقبلي ما بين الشركة المطورة للمنطقة الصناعية والوكالة اليابانية للتنمية والتعاون الدولي، التي تلعب دورا مهما في فلسطين خصوصا في مجال منطقتي اريحا وجنين الصناعيتين، معربا عن سعادته بهذه الزيارة، التي تهدف الى تطوير العلاقات وتعزيز التعاون ما بين الجانبين.

وعقب الاجتماع الذي شاركت فيه المهندسة المشرفة على سير العمل بالمشاريع مجد العزة، من ادارة الشركة المطورة، قام شحادة والعزة بتنظيم جولة للوفد الياباني لعدد من المصانع التي تعمل بالمنطقة الصناعية، حيث تم اطلاعهم على سير العمل فيها، الى جانب فتح المجال امام الوفد الياباني للاستماع لتجربة المستثمرين في منطقة بيت لحم الصناعية بشكل عام، وتجربتهم مع الشركة المطورة بشكل خاص، وكيف ساهمت هذه التجربة في تعزيز عملهم وتطويره، حيث عبر اعضاء الوفد الياباني عن سعادتهم بما استمعوا اليه من جهود وتجارب في المنطقة الصناعية لبيت لحم.

واكد اعضاء الوفد التابع للوكالة اليابانية للتنمية والتعاون الدولي، ان زيارتهم هذه تأتي للاطلاع على تجربة منطقة بيت لحم الصناعية، في اطار تبادل الخبرات والتجارب في فلسطين، معربين عن تقديرهم لكل ما يبذل من جهود في هذه المنطقة.

على صعيد ذات صلة، استضاف طاقم هيئة المدن الصناعية في المنطقة، ممثلا بمدير العمليات فيها المهندس طاهر دنون، وطاقم الهيئة ببيت لحم، الوفد الياباني حيث تم خلاله تقديم شرح مفصل للوفد، عن آليات التعاون ما بين الهيئة والشركة المشغلة، بهدف الارتقاء بالمنطقة وتطويرها، وجذب مزيد من الاستثمارات، في اطار جهود الهيئة للنهوض بواقع المدن الصناعية، بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني .