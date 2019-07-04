رسالة إلى تلفزيون فلسطين .. أما آن لنا أن نخرج من عنق الزجاجة

كتب: رياض سيف: كلما حاولت أن ابتعد بتفكيري عن هموم الدراما، وخاصة الفلسطينية منها، جاءني من يذكّرني بهذا الوجع، الذي لم أترك فيه واردة وشاردة ألا وسطرتها عبر مقالاتي التي لم تلق آذانا صاغية، أو تصحيحا لخطأ أو فساد ساد، ما تزال آثاره وبقاياه قائمة.

ولعل انسياقي وانحيازي لاْي انجاز درامي فلسطيني مهما كان مستواه، يجعلني (ورغم محاولتي أن أنأى بنفسي عن تلك الساحة التى نفضت يدي منها يائسا من أي أمل قريب يصحح المسيرة، ويضع الامور في نصابها الصحيح) أعود ثانية الى الجرح، وكل ما يهمني هو الانتصار للجهد والعناء والمثابرة التي يمضي بها الفنان الفلسطيني لإنجاز عمل ما، حتى ولو على حساب لقمة عيشه ومصير عائلته.

وفي كل خطوة يتم فيها الانتصار للفنان الفلسطيني ومنجزه، أجد راحة كبيرة وأملا قادما، وهذا ما حصل حين التقى السيد الرئيس بفريق مسلسل كفر اللوز، مهنئا وواعدا اياهم بدعم آت لهذه الجهود، وعلى لسان المخرج سعيد البيطار الذي زف بعد خروجه من الاحتفالية ، البشرى بأن الرئيس قرر تخصيص صندوقا للدراما بمبلغ خمسة ملايين دولار امريكي، وهو الوعد الذي ما زال ومنذ اكثر من عشر سنوات حلما بعيد المنال.

ولأن البعض من المتنفذين لا يروقه الأمر ما دام يحد من نفوذهم بوجود لجان متخصصة ومحايدة، لا تدع مجالا لعقد اتفاقيات وصفقات تحت الطاولة، وعلى حساب كل ما هو فلسطيني، سيبقى هذا الوهم حلم ابليس بالجنة، فالوظيفة للبعض فرصة لانتهاز ما يمكن انتهازه، حتى اذا ما آن موعد التقاعد، وجد المستفيد مايمكنه من إنشاء مشروع دسم، وغالبا ما يكون مشروعا خاصا بالإنتاج الفني، ولنا في السابقين مثال يذكر...

أمور كثيرة جعلتني أفتح هذا الملف الشائك، أولها:

انتصاري لعمل درامي فلسطيني لاقى نجاحا كبيرا، ورغم تحفظاتي على كثير من بنيته الدرامية (التى لاتهم المشاهد كثيرا بقدر من يهمه ان يرى نفسه بالصورة)، إلا أنه شكل حالة ولبنة لانطلاقة الدراما الفلسطينية.

فإيماني دائما أن هناك من الحكايا الفلسطينية الدرامية المعجونة بالإثارة والتشويق، ما لن ولم تشهده الشاشات العربية من قبل، وفي غياب الحكاية الفلسطينية، تبقى الدراما العربية فاقدة لرونقها وناقصة في محتواها.. ففلسطين تشكل بمخزونها الثقافي والإنساني حكاية الحضارة ببعديها الزماني والمكاني، كما تشكل مصدرا ملهما للكتاب والمبدعين، فتناقضات الموت والحياة، والحزن والفرح، والهم الفلسطيني اليومي، تصنع مئات اللوحات السينمائية والتلفزيونية ذات القيمة الحضارية والإنسانية والدرامية.

ورغم ذلك كله، فإنه نادرا ما نرى أعمالا ذات طابع فلسطيني على محطات عربية معروفة، بل ومن المؤكد اننا لن نرى اعمالا فلسطينيه تأخذ حيزها كبقية الاعمال الدرامية الاخرى.

وباختصار فقد اصبحت الاعمال ذات الحواديث المملة التى تعج بالنساء والكؤوس تساوي كل قضايا الامة العربيه وتاريخها، وكأنه بالمحرمات الثلاث في الدراما العربية تم اختصارها بمحرم واحد، فلسطين وقضايا الامة العربية.

وعليه، فإن هذا الإيمان لا يتحقق الا على أرضه وفي وطنه، بدعم من جميع الجهات الوطنية الفلسطينية، ولذا كان انتصاري دائما لتلك السواعد التى تحفر بالصخر من اجل ان تنجز لنا عملا يقول ها أنا فلسطين..

ثانيا: ربما هي الصدفة التى جمعتني في هذه الفترة القصيرة بعدد كبير من المخرجين والفنانين الفلسطينيين، كان آخرها لقاء في عمان مع صديقي الفنان كامل الباشا، الفائز (بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "القضية رقم ٢٣" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي)، والذي جاء الى عمان للمشاركة في فلم عالمي جديد، حيث تكلمنا كثيرا حول هموم الدراما التلفزيونية والمسرحية الفلسطينية، وما يعانيه الفنان الفلسطيني في ظل اجواء لا تؤمن بالفن الفلسطيني.

والثالثة التى قصمت ظهر البعير، وكانت الشرارة التى جعلتني اكتب مقالي هذا، فهي مكالمة هاتفية وردتني عند منتصف الليل من صديق مخرج، حول متطلبات تلفزيون فلسطين لتقرير إجازة عمل درامي خاص بي، كنت قد ارسلت – مجازفا - ملخصا وبعض حلقات منه، حتى لا يقال إني اعز او ابخل بأي نص عن اي فنان فلسطيني يطلب مني ذلك.

أما الأولى :

وبعد أن تفاءلت بمخرجات مسلسل ( اولاد المختار ) وقلت في نفسي ها قد فتحت الدنيا ابوابها وزالت العقبة الكأداء امام ازمة الدراما الفلسطينيه، وسنرى بعدها ما بعدها، عدت الى انتكاستي بأكثر مما سبق، حين استمعت الى كثير من التفاصيل التى كانت خلف الكواليس ومن القائمين على العمل.

حيث تبين لي أي معاناة .. وأي إرهاصات .. وأي إحباط رافق هذا العمل الرائد .. واستنتجت ان بث هذا العمل على تلفزيون فلسطين جاء بعد مخاض عسير، وبعد صراع مرير، بين من لايؤمن بأي عمل فلسطيني ويتباهى انه يرفض اي عمل محلي، وبين من يناكف تلك الشخصية، وكانت المناكفة في صالح عرض هذا العمل مع تحميل جمائل عرضه على تلفزيونه الوطني.

وحين سئلت عن رأيي بالامر، وهل هناك امل . اجبت بأن لا أمل يرجى على الاطلاق في ظل شخصنة الامور، وتحكيم المزاج الشخصي لدى المتحكمين في القرار، مما يعيدني الى زمن بعيد توارتثه الادارات اللاحقة، والمتمثل في قول احد المدراء ( ممن كان مدرسا في المدارس الابتدائية)، واصبح بقدرة قادر مسئولا اعلاميا كبيرا ( هذا تلفزيوني ومن لايعجبه ليشرب من البحر).

وعلى لسان أحد العاملين في التلفزيون، في اجتماع كنا نناقش فيه بعض امور التعاون انا والمخرج المرحوم خضر سبيتاني مع تلفزيون فلسطين، بطلب من رئيس هيئة الاذاعه والتلفزيون المرحوم ابو عياش، حين قال (هذا تلفزيونا وما بنسمح لحدا يتدخل فيه).

ملاحظة: (لاحقا تم احالة العامل المتنفذ الى لجنة الفساد مع مجموعه من العاملين فى البرامج والهندسة، وتمت اقالتهم وسجلت القضية ضد مجهول).

اما الثانية : فهي هم المسرح الفلسطيني واسباب احجام عتاولة المسرح الفلسطيني عن المشاركة بأي مهرجان، أو تقديم طلب منح من منح الدول الأوروبية المعطاة لوزارة الثقافة، للإسهام في تطوير المسرح الفلسطيني، لما في ذلك من عورات واشتراطات لا يقبلها عقل.

فحين يحصل المتقدم على منحة، من المفروض خصم 5% كضريبة حسب القانون يتم تسويتها مع المستفيد لاحقا، ما يخصم في عرف مسئولي المسرح بالوزارة هو ضعف هذا المبلغ.

ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، بل تدرس الآن فرض ضريبة على المستفيد تسمى ضريبة القيمة المضافة بما نسبته 17%، أي يتبقى للمستفيد الفتات الذي لايصنع فنا على الإطلاق.

أما بخصوص مهرجان الهيئة العامة للمسرح العربي، فحدث ولا حرج ..فقد قررت الهيئة العامة للمسرح العربي بقيادة امارة الشارقة مشكورة منذ العام الماضي، اقامة مهرجانات مسرحية بأكثر من قطر عربي . ومنها ما تشرفنا به بالاردن والمسمى مهرجان رم المسرحي)، حيث يتم الاعلان عن تقديم نصوص للمشاركة وتعيين لجان لفرز النصوص، وهيئه عليا للمهرجان ولجنة تحكيم تشرف على مجريات الامور، بدءا من النص حتى انجاز العمل المسرحي وعرضه في المهرجان وتخصيص موازنة لكل عمل مشارك.. وتوزيع جوائز مادية وعينية لكل جهد في العمل.

ولعلي حظيت بشرف الفوز بأفضل نص مسرحي محلي في النسخة الاولى من مهرجان رم، مع تكريم مادي ومعنوي ادين به بالشكر لكل القائمين على المهرجان ..

ما يحصل في فلسطين وحسب اللجنة المحلية المكلفة بالمهرجان .هو الغاء الخطوات الاساسيه، والخطوات المتبعه في المهرجانات العربية الموازيه، بالاعلان عن مشاركة الفرق بمسرحيات جاهزة للعرض تم تقديمها سابقا للمشاركة في المهرجان، مما يلغي تماما حلاوة الانخراط في ورش العمل على النص ونشوة العمل اليومي للفرق المشاركه في تدريباتها المسرحية.

وبالتالي الغاء حركة المسرح وتجميدها عند نقطة واحده .. وعلى اساس هذه القواعد المعمول بها، نسأل: هل هذا رأي اللجنة المحلية التى حرمت الفنان الفلسطيني بهجة خوض غمار ابعاد المسرح؟، ام هو توجه الهيئة العربيه للمسرح، واين تذهب ميزانيات انتاج المسرحيات، اذا كانت الهيئة العربيه للمسرح خصصت ميزانية لكل مسرحية مشاركه !!!

هذا بعض من فيض.. وسؤال يحتاج الى اجابة ..

نأتي للثالثة التى قصمت ظهر البعير :

فقد ألهم الله مخرجنا أن يعرض لي نصا على مدير برامج تلفزيون فلسطين، وما كنت في قرارة نفسي راغبا على الاقل في الفترة الحالية بذلك لأني ادرى بما يدور خلف الكواليس .. وعلى رأي المثل ( رب ضارة نافعه)، تم تحويل مخرجنا الى مسئول الدراما بالتلفزيون، اتصل بي المخرج وكنت ارسلت له ملخصا وحلقات توازي ثلت النص. ( ولم يحصل من قبل ان ارسلت لاي منتج هذا الكم من الحلقات).

قرأ المسئول الملخص وطلب من مخرجنا احضار الثلاثين حلقة ليتم قراءتها ليتم على اساسها ابداء الرأي، مدعيا ان الحلقات المرسلة لا تكفي، فقد يكون ما يتبع الحلقات العشر حلقات بلا قيمة ( بلف ببلف)، نبهه مخرجنا انه يتكلم عن كاتب له مكانته في الدراما العربية , مع معرفة المسئول الدرامي تماما عن اي صاحب نص يتكلم، وقد عايشه برام الله ويعرفه جيدا ..

طلب المخرج رأيي بما سمعت، وكان ردي انك يا سيدي لجأت الى الجهة الخطأ ..فأنا في حياتي كلها ومنذ بدأت كتابة اولى مسلسلاتي (التراب المر)، لم تصادفني مثل هذه الطلبات الغريبة، واذا كانت الجهة المعنية عازمة على التعامل بجدية، فعليها ان تدرك ان ما تطلبه هو الكبر بعينه.. والنتيجة معروفة سلفا ، الاعتذار ..

ولا اخفي سرا اني كنت ولمدة طويله أحد أعضاء لجان النصوص في التلفزيون الاردني، متشرفا بهذا الاختيار من قبل ادارة التلفزيون. وكنا نكتفي بملخص وثلاث حلقات كي نجيز عملا ما، حتى اذا ما تقرر التنفيذ طلبنا الحلقات التالية من باب الحرص على سلامة الخط الدرامي وسويته ..

تعاملت مع اضخم شركات الانتاج العربية، كنت اكتب عقودي على مجرد فكرة غير مكتوبة، وبعد ان تتم الدفعة الاولى، يصار الى كتابة الملخص ..ومن ثم الحلقة تلو الحلقة، كنت أدعى الى عواصم العالم العربي لكتابة عقودي لمجرد فكرة على الهاتف، منها ( الطريق الى مكة) في القاهرة والرياض، ومنها ( تورا بورا ) في الكويت، ومنها ( بوابة القدس، والاجتياح ) في عمان وكلها نالت جوائز ذهبية، بل وعالمية، لم ينلها اي عمل عربي في تاريخه.

ومنها ما قدم لي شيكات مفتوحه للموافقه على كتابة نصوصها.. واعتذرت ..فما بال فلسطين الآن تريد ان تختبر هذا القادم المدعي الغريب عليها!!

بلغ السيل الزبى، وإن لي ان أفتح الملفات المغلقة، وأسأل : - كم عقد منذ ما يسمى حرب الصابون تم توقيعه من قبل ادارة تلفزيون فلسطين، وكم عقدا الآن ينفذ لصالح تلفزيون فلسطين، دون قراءة نص أو مجادلة في أمر من هو الكاتب ومرتبته، الصور التي لدي تفضح المستور، ومناسف الرشوة تحت بند الضيافة تكشف ما هو تحت الستار ..

وإذا كان الفنان زهير النوباني طلب من رئيس الوزراء ما يلي :-

الى دولة رئيس الوزراء د. عمر الرزاز المحترم

معالي وزيرة الإعلام السيدة جمانة غنيمات المحترمة...

تحية واحترام وبعد:

حيث اني ابن الأسرة الفنية والإعلامية منذ ما يقارب الخمسين عاما، بسيرة ناجحة.

اتوجه لكم برجاء فتح ملف التلفزيون الاردني الذي نحب.. لأن الخلل كبير

مودتي واحترامي وأطيب أمنياتي

المحب زهير النوباني

أطلب نفس الطلب، من معالي الأستاذ أحمد عساف لفتح ملف تلفزيون فلسطين الذي نحب .. لأن الخلل كبير، واّن تصحيحه، لنفخر أن لنا تلفزيونا وطنيا نحبه.

*كاتب وسيناريست