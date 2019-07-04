وطن تتابع | رئيس مجلس قروي دير قديس على رأس عمله.. ووزير الحكم المحلي يرفض التعليق.. وفتح: ننتظر قرار الوزير

رام الله- وطن: أكدت مصادر خاصة لـوطن، أن رئيس مجلس قروي دير قديس راضي ناصر، لا يزال على رأس عمله في المجلس القروي، بعد المطالبات بإقالته من منصبه على خلفية مشاركة مستوطنين في حفل زفاف نجله الشهر الماضي.

وفي البحث في صفحة المجلس على موقع "فيسبوك"، يظهر أن راضي ناصر، لا يزال رئيساً للمجلس القروي، ويمارس مهامه في المجلس، وفيما يلي إحدى المنشورات التي تؤكد على أنه لا يزال يمارسه مهامه.

واتصلت وطن بوزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، أمس، للتعليق على الموضوع، فرفض التعليق وأكد أن الوزارة سوف تصدر بيانا بهذا الشأن اليوم الخميس، لكن البيان لم يصدر حتى هذه اللحظة.

وكانت اللجنة المكلفة في التحقيق مع ناصر، والمكونة من اقليم رام الله والبيرة ومفوضية التعبئة والتنظيم، قررت فصله من حركة فتح بشكل قطعي، والعمل على حجب الثقة عنه في المجلس القروي، لأنه مرشح حركة فتح للمجلس، وإحالة أسماء الذين شاركوا في العرس مع المستوطنين في دير قديس إلى الجهات الأمنية المختصة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.

وتعقيباً على ذلك، أكد أمين سر حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة موفق سحويل لـوطن، أن حركة فتح فصلت ناصر من صفوفها، وأوصت بإقالته من المجلس القروي، وهي بانتظار قرار وزير الحكم المحلي مجدي الصالح بفصله.

كما طالبت القوى الوطنية والإسلامية حينها، بمحاسبة كل من قام باستجلاب ودعوة المستوطنين لحفل الزفاف في دير قديس.

وجددت القوى الوطنية والإسلامية في حديث لـوطن، مطالبتها بإقالة رئيس مجلس قروي دير قديس.

وقال منسق القوى عصام بكر لـوطن، "تعقيبا على استمرار رئيس المجلس في موقعه بالرغم من مرور عدة اسابيع على هذا الحادث الذي ننظر له بخطورة، وإن كان حادثاً فردياً، هو انزلاق خطير في مربع إعطاء صورة بأن الأوضاع تتجه نحو التطبيع حتى مع المستوطنين وهذا منحى خطير".

وأضاف بكر: تأكيداً على موقف القوى الوطنية والاسلامية السابق، نحن ندعو الجهات المختصة بما فيها الحكومة والحكم المحلي، الى تطبيق قرار لجنة التحقيق بتنحية رئيس المجلس، أو أي جهة أخرى متورطة في الموضوع، وندعو إلى تطبيق ما جاء في قرار لجان التحقيق، وكل الثقل والضغط الشعبي الذي كان في حينه وما زال يطالب بإقالة رئيس المجلس على هذا التصرف الخطير.

وتابع: التطبيع ينبغي التصدي له ووقفه، وهو مرفوض في العرف الوطني والاجتماعي، والحالة الطبيعية مع الاحتلال ومستوطنيه هي بالمواجهة وتصعيد الكفاح الشعبي من اجل كنس الاحتلال ومستوطنيه عن ارضنا، ولا يجوز بأي حال من الأحوال صنع حالة من التعايش مع الاحتلال.

يذكر أن عدداً من المستوطنين شاركوا الشهر الماضي، بحفل زفاف نجل ناصر، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة في صفوف المواطنين.

وكانت وطن تابعت القضية، للاطلاع:

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