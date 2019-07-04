وفد برلماني أردني ينسحب من مؤتمر دولي بسبب وجود مقعدهم بجانب "إسرائيل"

وطن: غادر الوفد البرلماني الأردني، أعمال مؤتمر منظمة الأمن والتعاون OSCE، والمنعقد في لكسمبورج، احتجاجاً على الموقع المخصص للوفد الأردني إلى جوار الوفد الاسرائيلي.

ونقل النائب خالد أبو حسان، عن رئيس الوفد البرلماني الأردني النائب إبراهيم القرعان، إن "الوفد انسحب بعدما طلب من اللجنة المنظمة إبعاده، عن الوفد الإسرائيلي إلا أن المنظمين رفضوا، حيث اضطر الوفد للانسحاب".

وبحسب ما أفاد موقع "عمون" فقد أضاف أبو حسان: "تفاجأ الوفد الأردني برئاسة إبراهيم القرعان، وعضوية النائب عبدالله عبيدات، والنائب عزيز العبيدي، بأن المقعد المخصص للوفد الأردني ملاصق وعلى نفس الطاولة المعدة للوفد الإسرائيلي، وبعد عدة محاولات بالضغط على منظمي المؤتمر لتغيير مقعد الوفد الأردني، وإلا سنضطر لمغادرة القاعة لأن مبادئنا وأخلاقنا وديننا الحنيف لا يسمح لنا الجلوس مع هذا الكيان الإسرائيلي، الغاصب لمقدساتنا وقاتلي الشيوخ والنساء والأطفال العزل، إلا ان منظمي المؤتمر رفضوا بحجة أن هذه إجراءات وقواعد لا يمكن تغييرها".