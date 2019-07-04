عقب إغلاق مبنى الإدارة.. مجلس طلبة بيرزيت لوطن: الجامعة استجابت لطلبنا بتقسيط الرسوم الجامعية

رام الله- وطن: أغلق مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت، اليوم الخميس، أبواب مبنى إدارة الجامعة لنحو نصف ساعة؛ جراء رفضها تقسيط رسوم التسجيل لطالبين في الفصل الدراسي.

ونشر المجلس عبر صفحته على موقع "افيسبوك" صوراً تظهر اغلقه مبنى الإدارة، وقال المجلس: "زملاءنا الطلبة وعدناكم بأنه لن يحرم أي طالب من التقسيط بسبب عائق مادي، وتم إغلاق أبواب الإدارة لعدم استجابتها للتقسيط".

وتعقيباً على ذلك، قال رئيس مجلس اتحاد طلبة جامعة بيرزيت قسام مطور لـوطن، إن إغلاق مبنى الإدارة استمر لنصف ساعة فقط، وتم حل الإشكالية مع الجامعة.

وأوضح أن أحد الموظفين رفض تقسيط رسوم الفصل الدراسي لطالبين، الأمر الذي دفع مجلس الطلبة للاحتجاج بإغلاق مبنى الإدارة.

وأكد مطور أن إدارة الجامعة استجابت لطلب المجلس، وقامت بقبول تقسيط رسوم الطالبين.

وأوضح أن نظام تقسيط الرسوم الدراسية في الجامعة معمول به منذ فترة لجميع الطلبة.

يشار إلى أن المواطنين خاصة الموظفين الحكوميين يعانون من أزمة مالية خانقة، منذ خمسة شهور، جراء احتجاز حكومة الاحتلال أموال المقاصة واقتطاع نحو 40 مليون شيقل شهرياً منها، بحجة أن السلطة تدفعها للأسرى والجرحى وعائلات الشهداء.

وتزايدت المطالبات مؤخراً، بأن تراعي الجامعات تقسيط وتأجيل الرسوم الدراسية لدى الطالبة، خاصة أبناء الموظفين في ظل الأزمة المالية الحالية.