غنام: لن نتهاون في تنفيذ القانون بحق المسابح غير الملتزمة بإجراءات السلامة

رام الله- وطن: أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام على تكثيف العمل الرقابي والزام المسابح باتخاذ اجراءات السلامة العامة والحصول على التراخيص اللازمة وفقا للقانون، مشيرة أن سلامة المواطن مسؤولية تكاملية وعلى كافة جهات الاختصاص التكامل لمتابعة هذا الملف واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا.

وشددت على أن لجنة السلامة العامة في المحافظة وكافة الجهات الشريكة كثفت من جولاتها التفقدية للمسابح والمنتجعات والمتنزهات منذ بداية فصل الصيف، مشيرة أن لا تهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية بحق غير الملتزمين.

جاءت تصريحات المحافظ غنام خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس في مقر المحافظة، وضم اعضاء لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة ومدير شرطة المحافظة ونائب مدير الدفاع المدني و مدير عام صحة رام الله والبيرة، وممثلين عن البلديات ووزارتي الاقتصاد والزراعة و الاتحاد الفلسطيني للسباحة والرياضات المائية والشرطة السياحية ووزارة السياحة وعدد من جهات الإختصاص.

وأوضحت غنام أن العمل المشترك والتنسيق الدائم وتوحيد الجهود بين كافة الشركاء والجهات المعنية تفرز نتائج ايجابية على الأرض، داعية العائلات للحرص على اطفالهم ومتابعتهم خصوصا في موسم الصيف والرحلات الخارجية متمنية السلامة لكافة المواطنين.

يذكر أن هذا الاجتماع هو الثاني خلال اسبوع الذي تعقده المحافظة مع كامل جهات الاختصاص تعزيزا لروح المسؤولية وتكثيفا للعمل الجماعي والتخصصي لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة تمس العائلة الفلسطينية وسلامتها وأمنها في هذا الموسم بالذات.

يشار إلى أن العديد من الأطفال والنساء توفوا غرقاً في المسابح بمحافظات الضفة، الصيف الحالي، جراء غياب إجراءات السلامة والإنقاذ فيها.