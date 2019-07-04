صور| رواد "مخيم اليوتيوبرز" في زيارة لشبكة وطن الإعلامية للاطلاع على أسس العمل الإعلامي ووسائله

وطن: زار رواد "مخيم يوتيوبرز" الذي ينظمه منتدى شارك الشبابي، الخميس، مقر شبكة وطن الإعلامية، للاطلاع على كيفية إعداد البرامج، الإذاعية والمتلفزة، وإكسابهم مهارات عملية في التصوير والإعداد وآلية فريق العمل خلف الكاميرات والمايكروفونات، وكيفية رفع المواد عل موقع يوتيوب، وغيرها من مواقع الفيديو.

وضمت الزيارة 25 مشاركا ومشاركة من أعضاء المخيم، حيث نظمت لهم جولة داخل شبكة وطن واستديوهاتها، لتعريفهم بطرق ووسائل البث الإذاعي والتلفزيوني، وتحرير المواد الإخبارية، وكيفية إيصال الرسالة للمستمع والمشاهد، وإعطائهم فكرة عملية حول كيفية إعداد البرامج وإخراجها للجمهور، عدا عن تقديم لمحة أساسية حول رفع مواقع الفيديو وكيفية حفظ المواد المصورة ورفعها على موقع يوتيوب، ووسائل التواصل الاجتماعي.

وعن مجمل الزيارة، عقّب المسؤول الإعلامي لمنتدى شارك، نصير أبو مريم، أن الجولة الإعلامية جاءت ضمن "مخيم اليوتيوبر"، الذي أنشئ بهدف تدريب ومساعدة الأطفال واليافعين المهتمين باليوتيوب والسوشيال ميديا والإعلام.. مع التركيز أكثر على جانب اليوتيوب، وتعريفهم بكيفية عمل منظومة اليوتيوب والخوارزميات، وكيفية جذب المتابعين.

وأضاف أبو مريم لوطن، أن المخيم الذي مدته شهر، ركّز أيضاً على صناعة "الكركتر/الشخصية" ومساعدة كل فرد فيهم على بناء شخصيته الخاصة، بحسب اهتماماته وميوله ومواهبه.

ووصف أبو مريم زيارة المشاركين لشبكة وطن، والعديد من المحطات الإعلامية الأخرى، أنها جاءت ضمن آخر مراحل المخيم، لتعريفهم بآلية عمل وسائل الإعلام وتعريفهم بالخطوات العملية لعمل وسائل الإعلام من داخل الاستوديو و تعريفهم بعمل الإعداد والتصوير وفريق العمل، مما أعطاهم فائدة عملية على أرض الواقع.