طائرات للاحتلال قصفت شاحنات أسلحة في سيناء المصرية قبل وصولها للمقاومة الفلسطينية

وطن: طيران الاحتلال قصف في سيناء شاحنات تحمل أسلحة قبل وصولها إلى حركات المقاومة في قطاع غزة.

زعمت قناة "i24new" العبرية النقاب عن أن سلاح الجو الإسرائيلي، هاجم في الأشهر الأخيرة عدة شاحنات كانت تحمل أسلحة لدى وصولها سيناء المصرية قبل أن يتم نقلها إلى حركتي "حماس" و "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وتحدثت القناة العبرية إنه "منذ العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي وحتى نهاية شهر أيار/مايو الماضي أغارت الطائرات الإسرائيلية على ثلاثة شاحنات إحداها كانت في منتصف أذار/مارس الماضي وكانت تحمل شحنة صواريخ إيرانية قادمة للجهاد الإسلامي".

وزعمت القناة إن "احدى الشاحنات كانت تحمل صواريخ وأسلحة ومواد شديدة الانفجار ستستخدم في تصنيع عبوات ناسفة، كانت في طريقها لغزة بعد ان تم نقلها عبر ليبيا من خلال تجار أسلحة لبيعها لحركة حماس عبر وسطاء فلسطينيين متواجدين في دول مختلفة منها ليبيا وأخرى في دول ثانية وفرت الأموال واستعدت لدفعها بعد وصول الشحنة لغزة، إلا أنها قصفت".

مؤكدة أن "سلاح الجو الإسرائيلي هو من يقف خلف تلك العمليات، مرجحةً ان استهدافها يتم بعد معلومات استخبارية غالبيتها تتم من داخل سيناء عبر بعض المتعاونين مع جهاز المخابرات الإسرائيلية".

كما نقلت القناة عن مصادر لها إلى أن دولة الاحتلال تنفذ عمليات في بعض الأحيان داخل دول عربية يمر بها خط تهريب الاسلحة والصواريخ مثل السودان وربما ليبيا وحتى عبر البحر الاحمر لمنع نقل الاسلحة من هناك لدول قريبة.

ونقلت عن شهود من سكان الشريط الحدودي لمدينة رفح الحدودية، أنهم يشاهدون عدة مرات طائرات اسرائيلية "تهاجم اهدافا داخل سيناء دون معرفة الاهداف التي يتم استهدافها".